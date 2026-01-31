ACCIDENTE
Aumentan a 70 los muertos en la avalancha de tierra en Indonesia
"Hoy han sido extraídos diez cuerpos, con lo que el total llega a 70. Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando", ha explicado el director de la oficina de búsqueda
EP
Las autoridades indonesias han informado este sábado de que son ya 70 los cadáveres recuperados tras la avalancha de tierra ocurrida hace ya una semana en Pasirlangu y que sepultó viviendas próximas a la ladera del monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental.
"Hoy han sido extraídos diez cuerpos, con lo que el total llega a 70. Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando", ha explicado el director de la oficina de Bandung de Búsqueda y Rescate, Ade Dian, según recoge la agencia de noticias indonesia Antara.
24 de enero
La avalancha ocurrió en torno a las 3.00 de la madrugada del pasado 24 de enero y alcanzó de lleno a la población de Pasirlangu. Para empeorar las cosas, un segundo alud, esta vez de agua, terminó de arrasar algunas de las casas que aguantaban en pie.
Indonesia lleva meses siendo escenario de catastróficas inundaciones y corrimientos de tierras. En lo que concierne a las últimas lluvias torrenciales, más de 2.400 personas han sido desplazadas internamente, casi 14.000 personas han sido afectadas y aproximadamente 5.000 casas han sido dañadas o destruidas, de acuerdo con la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet).
