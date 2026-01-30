Trump dice que Cuba "amenaza" a EEUU y decide responder con aranceles a los países que le "vendan" o "suministren" petróleo

Donald Trump ha redoblado este jueves su obsesión con Cuba y declaró una "emergencia nacional" por la cual impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. La medida no solo apunta contra La Habana, sino que supone un desafío a México. Su presidenta Claudia Sheinbaum había suspendido días atrás el envío de crudo a la mayor de las Antillas y dijo que se trató de una "decisión soberana" que no era el resultado de las presiones de Washington. No obstante, Sheinbaum descartó el corte de la provisión de un país agobiado por la falta de crudo. Pemex, la petrolera estatal había enviado 20.000 barriles diarios entre enero y el 30 de septiembre de 2025.

Trump había presagiado una "caída" de las autoridades cubanas después del corte del envío de petróleo venezolano como consecuencia del "secuestro" de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. El multimillonario republicano decidió redoblar su agresividad. Su orden obedece a "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos y adversarios, entre ellos el Gobierno de la Federación de Rusia, la República Popular China, el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá".

La potencia económica y militar enfrenta "una amenaza inusual y extraordinaria" de una isla inmersa en una profunda crisis económica y social. "Tengo el deber imperativo de proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país", señaló Trump en su orden ejecutiva. "En contra de los intereses y la política exterior de los Estados Unidos, el régimen comunista desestabiliza la región mediante la migración y la violencia", se señala, con un lenguaje propio de los momentos más álgidos de la Guerra Fría.

La Habana, remarcó Trump en los fundamentos de su medida, "persigue y tortura a sus opositores políticos; niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa; se beneficia de manera corrupta de su miseria; y comete otras violaciones de los derechos humanos". Las autoridades cubanas "acosan a los fieles, bloquean la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil, prohíben la libertad de prensa y niegan la posibilidad de expresarse libremente, incluso en Internet". Pero también, "el régimen cubano sigue difundiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental", lo que supone otra "amenaza para la política exterior de Estados Unidos". Por lo tanto, Washington tiene "tolerancia cero con las depredaciones" de sus autoridades, que han permitido "la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero".

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había llamado semanas atrás a tomar "en serio" las amenazas del magnate en lo que respecta al futuro cubano. Ahora, en virtud del anuncio de Trump, Rubio será uno de los responsables, junto con la secretaría de Comercio, de determinar qué países pueden ser sujetos a los castigos comerciales en caso de "vender" o "suministrar" crudo.