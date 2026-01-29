Crisis migratoria
El 'zar de la frontera': "Trump considera que se pueden hacer mejor las cosas y por eso estoy en Mineápolis"
Homan se pone al mando de las operaciones de control migratorio de la ciudad del estado de Minnesota tras el asesinato de dos ciudadanos a manos de agencias federales
Redacción
Tras la criminal actuación de varios agentes de dos agencias de control de la inmigración, autores del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Mineápolis (Minnesota) con el argumento de que suponían una amenaza para la seguridad, ha sido el propio presidente de EEUU el que ha querido bajar la intensidad de las actuaciones de cara a tranquilar a una ciudadanía crispada. Con este objetivo, Trump ha enviado a su 'zar de la frontera', Tom Homan, que ha anunciado que se pone al frente de los operativos "hasta que el problema acabe".
"Vamos a llevar a cabo operaciones más seguras y eficaces. Trump considera que se pueden hacer mejoras y por eso estoy aquí en Mineápolis", ha dicho Homan en su comparecencia de prensa en la ciudad . "Las operaciones van a mejorar por los cambios que estamos haciendo internamente", ha apostillado.
El 'zar de la frontera' ha asegurado que se van a llevar a cabo operaciones específicas porque "ciertas mejoras pueden y deben ser hechas". Homan, sin embargo, también cargó contra la retótica de odio que se está desplegando contra los agentes de inmigración.
Dos víctimas mortales
El 7 de enero de 2026, Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue abatida a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación de control migratorio en una calle residencial de Mineápolis. Grupos de derechos humanos y testigos han cuestionado la versión oficial del gobierno federal sobre el tiroteo.
Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, enfermero de cuidados intensivos, sufrió los diparos de agentes de la Patrulla Fronteriza de EE UU (United States Customs and Border Protection) el 24 de enero de 2026 en Mineápolis, en el marco de la misma campaña federal. Su muerte ha generado protestas y críticas generalizadas, y se ha convertido en un foco de debate nacional sobre las tácticas y el uso de la fuerza por parte de los servicios migratorios federales.
