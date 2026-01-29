Frenar la inmigración irregular y atraer talento: los objetivos de la política migratoria de la UE

Diez años después de la crisis de acogida que colapsó el sistema de protección y asilo de la Unión Europea, el bloque se ha marcado como objetivo mantener la inmigración irregular hacia el continente en mínimos, al tiempo que trata de atraer talento, consciente de la importante falta de mano de obra a la que se enfrentan los países miembros.

Frenar la inmigración irregular primero y fomentar la inmigración regular después. Esa es la estrategia que la Comisión Europea ha presentado este jueves en el marco de las políticas de migración y asilo del bloque para los próximos cinco años. "La lucha contra la migración ilegal es la base de los próximos pasos", ha dicho el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

En 2015, en plena primavera árabe y tras la revolución siria, más de un millón de personas llegó a Europa huyendo de la guerra, en busca de asilo. El sistema colapsó y provocó una crisis política que el continente arrastra desde hace una década. Con la reforma de la política migratoria que supuso la entrada en vigor del Pacto Migratorio este año, Bruselas da la crisis por cerrada.

"En el pasado, nos vimos obligados a gestionar múltiples crisis, especialmente después de 2015. Estos desafíos nos obligaron a poner orden. Eso fue lo que finalmente permitió alcanzar un acuerdo sobre el Pacto", ha dicho Brunner. "Ahora, tenemos una nueva prioridad: reducir al mínimo las llegadas ilegales y mantenerlas así", ha añadido.

Diplomacia migratoria

Lo cierto es que, a pesar de la alarma social provocada por la extrema derecha, las llegadas irregulares al continente están cayendo desde hace años. Aun así, tratar de reducir al mínimo los flujos migratorios irregulares se ha convertido en prioridad para el Ejecutivo comunitario. La cooperación con terceros países de origen y tránsito y la externalización de las fronteras centran buena parte de los esfuerzos.

"Debemos situar la cooperación con los países socios en el centro de nuestra labor", ha explicado el comisario destacando la importancia de lo que ha calificado como "diplomacia migratoria". Esto se traduce en que la UE pondrá todas sus herramientas al servicio del control de las llegadas: las políticas de comercio, desarrollo o de visados, entre otras. "La migración está vinculada a muchas otras políticas. Por lo tanto, debemos trabajar juntos y aprovechar todas las herramientas y recursos a nuestro alcance", ha defendido el austríaco.

Aunque el objetivo es el mismo, reducir al máximo la migración hacia el continente, Bruselas se cuida de reproducir el violento discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración. Aunque Brunner, que dice que colaborará con la Organización Internacional de las Migraciones, o el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, se niega a utilizar el lenguaje que estas organizaciones recomiendan.

El comisario se ha opuesto abiertamente a utilizar el término "inmigración irregular" frente a "inmigración ilegal". La propia ONU apunta a que las personas que migran sin autorización son migrantes irregulares, mientras que cuando hablamos de inmigración ilegal, el término se aplica a quienes trafican con personas.

La Comisión ha defendido que con su estrategia espera también "salvar vidas", al prevenir que las personas se la jueguen en el mar tratando de llegar a Europa. Además, ha asegurado que permitirá dar una mejor protección a aquellas personas que la necesiten. Sin embargo, ni una sola de las iniciativas que Bruselas plantea en la estrategia está pensada para reforzar los sistemas de protección internacional y asilo.

Una política de visados condicionada

Al mismo tiempo, la Comisión Europea es consciente de que Europa tiene un problema. La población europea está envejeciendo y a menudo la mano de obra disponible no es suficiente para llenar ciertos puestos de trabajo. Por eso, Bruselas quiere frenar la inmigración irregular, pero también atraer talento.

El Ejecutivo comunitario ha presentado también este jueves una política de visados que endurece las condiciones para los países cuyos ciudadanos no requieren permiso para entrar en el espacio Schengen, y evitar así abusos. Pero también ciertas ventajas para determinados sectores donde hay falta de mano de obra, o cuando se llegue a acuerdos.

"La UE debe utilizar todas sus herramientas para defender sus intereses, manteniéndose fiel a sus valores. La política de visados es una de las herramientas clave en la intersección de la seguridad, la diplomacia y la competitividad", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen. El bloque busca un complejo equilibrio.

Con el objetivo de atraer talento, Bruselas ha apostado por procesos digitalizados más cortos, menos papeleo y transiciones más fáciles, por ejemplo, de la educación al empleo. La Comisión ha reconocido que la falta de personal cualificado en sectores tecnológicos es importante. También que con una población cada vez más envejecida, en el área de la salud harán falta más trabajadores.

"Lo que necesitamos es un cambio de paradigma", ha reconocido Virkkunen. "Europa se enfrenta a una grave escasez de mano de obra y de habilidades. Abordarla es clave para nuestro crecimiento económico y nuestra competitividad", ha dicho la vicepresidenta.