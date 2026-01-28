Serbia aprueba una reforma de la Justicia criticada por limitar su independencia

El Parlamento de Serbia aprobó este miércoles un paquete de controvertidas reformas en el sistema judicial, criticado por parte de la judicatura, la oposición y grupos de la sociedad civil por considerar que limita la independencia de la Justicia. Las enmiendas a la legislación fueron aprobadas mediante un procedimiento de urgencia en el Parlamento de 250 escaños con 138 votos a favor, en su mayoría de diputados del gobernante SNS del presidente del país, el nacionalista Aleksandar Vucic, y 37 en contra, en una sesión televisada en directo por la emisora pública RTS.

Las nuevas disposiciones afectan al Consejo Superior de Fiscales, las sedes y áreas de los tribunales y fiscalías, la organización y jurisdicción de órganos estatales para la lucha contra la delincuencia de alta tecnología, la fiscalía estatal y los jueces. Mientras que el Gobierno las defiende como necesarias para hacer más eficaz el sistema, el Colegio de la Fiscalía Suprema (VJT) ve en ellas, así como en el procedimiento de adopción sin consultas previas con las instituciones competentes ni verificar la conformidad con los estándares de la Unión Europea (UE), "un precedente negativo y gran retroceso".

Entre las más criticadas destacan las reformas de la Fiscalía para la delincuencia organizada (TOK), uno de los pocos órganos judiciales que se había mantenido independiente hasta ahora y que pasa a estar bajo jurisprudencia del fiscal superior Nenad Stefanovic, considerado allegado a Vucic, lo que hace temer que pierda autonomía. Además, la reducción a la mitad del número de jueces de la TOK enlentecerá su trabajo, incluida la investigación abierta el año pasado sobre las serias acusaciones de corrupción relacionadas con la reconstrucción de la estación ferroviaria de la ciudad Novi Sad, donde 16 personas perdieron la vida el 1 de noviembre de 2024 al caerse una marquesina, tragedia que desató una intensa ola de protestas antigubernamentales.

TOK, al que el presidente Vucic tachó repetidas veces como "banda de criminales", acusó a los exministros de Transporte Goran Vesić y Tomislav Momirović de haber perjudicado el presupuesto estatal en 115 millones de dólares al cerrar contratos con un consorcio de empresas chinas y empresas locales para reconstruir la citada estación de trenes. El pasado día 17 varias ONG serbias - CEPRIS (Centro de investigaciones judiciales), Centro de derechos humanos de Belgrado, Iniciativa A11, YUCOM, Crta, FemPlatz y la asociación de jueces y fiscales Odbrana struke (Defensa de la profesión)- enviaron una carta abierta a la Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y fiscales pidiéndole que hiciera lo posible para impedir la adopción de las enmiendas. Estas "fortalecen la influencia política y ejecutiva sobre los jueces y fiscales, contrariamente a la Constitución y las normas internacionales" y "prácticamente anulan las reformas constitucionales de 2022 adoptadas en el marco del camino de acceso a la Unión Europea con el objetivo de reducir la influencia política sobre el sistema judicial", afirmaron al argumentar su petición.

Críticas de la Comisión Europea

La Comisión Europea considera que la última reforma judicial aprobada este miércoles por el Parlamento de Serbia "limita la independencia" del sistema y, por tanto, es "un grave paso atrás" en el camino para la adhesión al club europeo del país balcánico. "El voto del Parlamento de Serbia para limitar la independencia de la judicatura es un grave paso atrás en el camino de Serbia hacia la UE", escribió la comisaria de Ampliación, Marta Kos, en un mensaje compartido en sus redes sociales.

La eslovena añadió que "en un momento de grandes progresos hacia la ampliación, en el que Montenegro y Albania están avanzando rápido, Serbia se arriesga tomando la dirección contraria". "Esto no es lo que queremos", advirtió la responsable de Ampliación del Ejecutivo comunitario.