Partidos de centroderecha en Países Bajos presentarán un pacto de coalición este viernes

Tres partidos de centroderecha en Países Bajos avanzaron este miércoles hacia la formación de un nuevo Gobierno tras cerrar un acuerdo de coalición en líneas generales, a la espera de ultimar los detalles del texto y someterlo a la aprobación de sus respectivos grupos parlamentarios, antes de presentarlo formalmente el viernes. Los líderes de las tres formaciones -Rob Jetten (liberal progresista D66), Dilan Yesilgoz (liberal de derechas VVD) y Henri Bontenbal (el democristiano CDA)- ya tomaron anoche decisiones sobre los grandes temas y se reunieron de nuevo este miércoles para revisar y afinar los textos del pacto, un documento que, según Bontenbal, superará las 50 páginas y será presentado oficialmente el viernes.

"Todavía hay que pulir algunas cosas", pero que no deberían poner en riesgo el acuerdo, señaló el dirigente democristiano, mientras Jetten subrayó que el proceso consiste en una última lectura conjunta de los acuerdos antes de buscar el visto bueno de los grupos parlamentarios. "Leemos el acuerdo con calma, lo debatimos y comprobamos si vamos todos juntos", indicó.

Una vez finalizada esta revisión, los líderes deberán defender el contenido del pacto ante sus propias filas. El grupo parlamentario del VVD tiene prevista una reunión este mismo miércoles por la noche, mientras que D66 y CDA aún no han confirmado la fecha exacta de sus encuentros internos, que podrían celebrarse hasta el viernes.

Si las consultas internas se desarrollan sin contratiempos, el acuerdo de coalición será presentado el viernes, momento en el que se conocerán las prioridades políticas y presupuestarias del futuro Ejecutivo para los próximos años.

Con el pacto cerrado, se abrirá la siguiente fase del proceso de formación de Gobierno: la designación de ministros y secretarios de Estado, algo que los líderes de los partidos no han querido adelantar. Bontenbal no aspira a un puesto en el gabinete, pero no está claro si Yesilgoz quiere volver a ser ministra, pues ya ocupó la cartera de Justicia y Seguridad en el último gobierno de Mark Rutte (2022-2024).

Se espera que el Parlamento neerlandés nombre la próxima semana a un formador, una función que habitualmente recae en el líder del partido mayoritario de la coalición y que en este caso asumiría Jetten, quien también podría ser el futuro primer ministro de Países Bajos, si así lo acuerdan los tres partidos.

El equipo de ministros y secretarios de Estado del nuevo gabinete podría jurar el cargo ante el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos el 23 de febrero, una fecha que figura ya en la agenda de los negociadores. El partido D66 de Jetten fue el ganador de las elecciones legislativas celebradas en Países Bajos el pasado octubre.