Accidente aéreo
Mueren los 15 pasajeros del avión desaparecido en Colombia tras ser hallado accidentado
EFE
Bogotá
El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) fue hallado accidentado con sus 15 pasajeros desaparecidos, confirmaron las autoridades.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a Noticias Caracol que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.
- Adiós a una leyenda del CD Tenerife Femenino
- El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
- Bambones, pletóricos en la primera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Puerto de la Cruz saca a concurso la obra del aparcamiento de la plaza de La Constitución
- Mari Jose tiene nuevo equipo después de desvincularse del Tenerife Femenino
- Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en 'la casa de la industria creativa
- Rosela, que nació hace 17 días escuchando Bambones, la 'componente' más joven de Chaladas en el concurso del Carnaval de Tenerife
- El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife