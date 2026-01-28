Mueren los 15 pasajeros del avión desaparecido en Colombia tras ser hallado accidentado.

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) fue hallado accidentado con sus 15 pasajeros desaparecidos, confirmaron las autoridades.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a Noticias Caracol que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.