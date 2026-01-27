Francia da un paso más en la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años, después de que la Asamblea Nacional votase este lunes a favor de este proyecto de ley, con 116 votos a favor y 23 en contra.

Esta medida busca proteger a los más jóvenes del uso indebido del teléfono móvil, prohibiendo su uso en las escuelas y liceos, y el acceso de menores de 15 años a ciertas aplicaciones. Aunque no se han dado detalles de cómo será el procedimiento que impida a los jóvenes utilizar estas aplicaciones, los diputados han matizado que se excluirán determinadas plataformas educativas, como la "mensajería interpersonal privada", es decir, aplicaciones como WhatsApp.

"Prohibir las redes sociales a los menores de 15 años: eso es lo que recomiendan los científicos, eso es lo que exigen mayoritariamente los franceses. (...) El cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas", celebró el presidente Emmanuel Macron en perfil de X.

El texto, que ahora debe pasar por el Senado, ha generado discrepancias en el ala de La Francia Insumisa, quien denunció un "paternalismo digital" y una solución "simplista"; "No se deja de beber prohibiendo el alcohol. Se deja de beber mediante la prevención y con inversión en la salud pública", criticó el diputado de LFI Arnaud Saint-Martin.

Desde hace meses, Francia se ha sumado a la guerra contra la parte más nociva de internet, siguiendo los pasos de Australia. En junio del año pasado, el país galo llevó a cabo un "pornoapagón", bloqueando el acceso a sus ciudadanos a las páginas de contenido pornográfico gratuito, con el objetivo de evitar que los más jóvenes lo consuman. Una medida que causó una gran polémica, y que provocó que las descargas de VPN --una herramienta que protege la conexión a internet y oculta la ubicación real--, se disparasen en cuestión de horas.

Ahora, el Parlamento francés ha debatido mediante un procedimiento de urgencia, un nuevo proyecto de ley que va más allá, con el bloqueo del acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. La idea del Gobierno es que esta medida empiece a funcionar lo antes posible, es decir, el próximo curso escolar. "Para el 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos. Me aseguraré de ello", insistió Macron.

Presión comercial

La presión comercial que existe en las redes sociales, en especial en Instagram o Tiktok, también preocupa a las autoridades francesas, que desde hace tiempo denuncian las preocupantes nuevas formas de consumo de los jóvenes.

Por eso, la diputada socialista Ayda Hadizadeh incluyó una enmienda en el proyecto de ley aprobado este lunes, donde se obliga a los proveedores de redes sociales a "garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva". Al mismo tiempo que prohíbe la "promoción de productos o servicios que puedan perjudicar su salud física o mental".

Sin embargo, esta propuesta aprobada por el Parlamento francés corre el riesgo de ser rechazada por la Comisión Europea, por no cumplir la Ley de Servicios Digitales que establece la legislación europea.

Investigación penal contra TikTok

En esta batalla por proteger a los más pequeños de la casa, Francia abrió una investigación penal a finales de 2025 contra Tiktok, ante las sospechas de que sus algoritmos promueven contenidos perjudiciales para los menores. Un procedimiento penal que se apoya en varios informes presentados por Amnistía Internacional y por el propio Senado francés, donde destacan los peligros de esta red social.

Esta investigación también nació tras la demanda contra Tiktok presentada por varias familias francesas, donde acusaban a la red social de promover el suicidio de varios jóvenes ante la falta de control de su algoritmo. Tiktok, por su lado, rechazó realizar cualquier declaración sobre estos informes, aunque insistieron en un breve comunicado que la plataforma invierte "de manera significativa en experiencias seguras y adecuadas a la edad para adolescentes".