En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El ejército israelí confirma la muerte de dos personas en Líbano y dice que eran de Hizbulá
El Ejército israelí ha confirmado la muerte de dos presuntos milicianos del grupo chií libanés Hizbulá en bombardeos contra el sur del Líbano, según un comunicado castrense publicado este martes.
"Ayer lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a terroristas de Hizbulá mientras operaban en un sitio clandestino perteneciente a la organización terrorista Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", reza el comunicado.
El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó ayer lunes en un comunicado de que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Kfar Roummane, en el distrito de Nabatieh, causó el fallecimiento de dos ciudadanos", sin ofrecer detalles sobre sus identidades.
Mediadores comienzan conversaciones urgentes con Israel para agilizar la apertura de Rafah
Responsables de seguridad de Egipto, Catar y Estados Unidos comenzaron este martes "conversaciones urgentes" con Israel con el objetivo de agilizar la reapertura en ambas direcciones del paso fronterizo de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia.
Según la fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, las conversaciones tienen lugar en Egipto, aunque no detalló la localidad, y se centran en "la decisión urgente de abrir el cruce de Rafah lo antes posible", sin especificar cuándo se llevará a cabo.
Con ello, quieren facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y permitir la atención de heridos y enfermos gazatíes que permanecen en el enclave sin un tratamiento adecuado.
Gazatíes se manifiestan por un alto el fuego "real" y poder regresar a su casas
Un centenar de palestinos se manifestaron este martes en la ciudad de Gaza para exigir a Israel que respete el alto el fuego -en vigor desde octubre- y cese por completo los ataques, además de que se les permita regresar a sus barrios de nuevo controlados por el Ejército.
Se trata de la primera protesta que ha estallado en Gaza contra el Gobierno de Israel desde que entró en vigor el plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
En un comunicado difundido a medios, los organizadores de la protesta piden "el fin de la destrucción y las operaciones militares" en los barrios del este de la ciudad de Gaza y que la nueva Junta de Paz, encabezada por el propio Trump, "obligue a Israel a cumplir con el acuerdo".
Macron afirma que Francia no hará "concesiones jamás" ante el negacionismo ni el antisemitismo
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Francia no hará "concesiones jamás" frente al negacionismo ni al antisemitismo, en una declaración con motivo de la conmemoración este martes del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
"En este Día Internacional dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto, Francia recuerda. Frente al negacionismo que pretende borrar Auschwitz y los campos de exterminio, y frente al antisemitismo que pretende difundir el odio al otro, Francia no hace concesiones jamás", aseguró Macron en sus redes sociales.
El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es una jornada destinada a rendir tributo a quienes sufrieron la barbarie nazi y a promover la educación contra el odio y la intolerancia.
El antisemitismo, más o menos latente tradicionalmente en algunos sectores de la sociedad francesa, experimentó un aumento "preocupante" desde los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif), país donde habita la mayor comunidad judía de Europa.
El embajador de Palestina agradece a Asturias su ayuda ante una "destrucción total"
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha dicho este martes en Oviedo que agradece "profundamente" todo lo que el Principado "ha hecho y hace" con su contribución de ayuda ante la situación de "destrucción total" en la que se encuentra especialmente la Franja de Gaza.
Así lo ha declarado a los periodistas tras mantener un encuentro con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, al que ha trasladado la importancia de que Asturias esté presente en las acciones humanitarias.
Husni Abdel Wahed ha trasladado el agradecimiento al pueblo de España y a sus comunidades autónomas por su "constante y permanente" apoyo a Palestina.
UNICEF planea aumentar en un 150 % el acceso a la educación de los niños en Gaza este 2026
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) planea para este 2026 aumentar en un 150 % el acceso de los niños de Gaza a la educación presencial, pasando de los 135.400 escolarizados a los 336.000, anunció este martes en rueda de prensa el portavoz James Elder.
La fuente de UNICEF advirtió de que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, 700.000 niños en edad escolar se han quedado fuera de la educación formal en Gaza, cuando "antes del conflicto" era "uno de los lugares con el índice de alfabetización más alto".
Los espacios de aprendizaje de UNICEF proporcionarán además lavabos y lugares donde lavarse las manos, servicios básicos "de los que muchos niños carecen", subrayó.
Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor
Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el lanzamiento en respuesta de una ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El Ejército israelí ha afirmado que el muerto es "un terrorista de Hezbolá, mientras que medios libaneses han señalado que la víctima, que por ahora no ha sido identificada, ha sido alcanzada en un ataque aéreo cerca de la ciudad de Tiro.
Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
El director de la fundación que repartía ayuda en Gaza: "El odio es la credencial de la ONU"
El reverendo Johnny Moore, que dirigió la polémica fundación estadounidense encargada durante siete meses de repartir ayuda en Gaza cuando la Franja palestina sufrió una situación de hambruna, afirmó este martes en Jerusalén que "las Naciones Unidas se han convertido en la mayor organización antisemita del mundo" y que "el odio es su credencial".
Moore, que trabajó como asesor de campaña para el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo al mando de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), que comenzó a distribuir comida en Gaza en mayo de 2025 según un nuevo esquema israelí que rechazaba el antiguo reparto por parte de la ONU acusándola de estar aliada con Hamás.
En los meses que operó la GHF en Gaza -hasta el alto el fuego el pasado octubre-, se registraron cientos de muertos y heridos intentando recoger comida en los cuatro puntos que puso en marcha -en lugar de los 200 que tenía la ONU-, con imágenes de palestinos agolpándose para conseguir alimentos y episodios en los que eran repelidos con violencia y uso de fuerza letal.
Muere un bebé por hipotermia en Gaza, ya son once los niños fallecidos este invierno
Un bebé de 12 días murió en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino, donde no hay refugio adecuado para cientos de miles de desplazados forzosos.
El Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos del Gobierno del grupo islamista Hamás, informó este martes en su comunicado diario de la muerte del bebé de 12 días, y señaló que, además, el lunes se registraron dos muertes y nueve personas heridas debido a los ataques de las fuerzas israelíes.
Mientras el frío y las lluvias se intensifican, los niños y las familias de Gaza se refugian en precarias estructuras, improvisadas y mal aisladas, en las que se enfrentan a fenómenos extremos con poca protección contra los elementos.
Los preparativos para la reapertura del paso de Rafah avanzan todavía sin fecha
El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue este martes en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con el enclave palestino, mientras en la zona comienzan a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura del cruce anunciado por las autoridades tanto israelíes como palestinas.
Una fuente del ámbito de la seguridad egipcia confirmó a EFE que se están realizando los preparativos necesarios para reabrir el cruce en los próximos días, con el objetivo de permitir el tránsito de personas en ambas direcciones como primer paso en la aplicación del plan de reconstrucción impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La fuente, que pidió el anonimato, indicó que la reapertura oficial se producirá una vez finalizados los arreglos en el lado palestino del cruce, incluidos los accesos y la elaboración de las listas de salidas y regresos, aunque no detalló la fecha exacta en la que se producirá.
- La denuncia por acoso a un profesor de Economía de la ULL prescribe sin sanción de la universidad
- Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan
- El Coro Vanya Moneva visita el Ayuntamiento de La Laguna en el marco del Festival de Música de Canarias
- Importancia del español
- Parece un bar de Sevilla o Córdoba, pero está en Tenerife: así es la freiduría que "sabe y huele como Triana"
- Estas son las once candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- El antiguo bar del puerto que ahora sirve el mejor bocadillo de Tenerife: su restaurante reabre con recetas de más de medio siglo