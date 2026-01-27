Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El ejército israelí confirma la muerte de dos personas en Líbano y dice que eran de Hizbulá

El Ejército israelí ha confirmado la muerte de dos presuntos milicianos del grupo chií libanés Hizbulá en bombardeos contra el sur del Líbano, según un comunicado castrense publicado este martes.

"Ayer lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a terroristas de Hizbulá mientras operaban en un sitio clandestino perteneciente a la organización terrorista Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", reza el comunicado.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó ayer lunes en un comunicado de que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Kfar Roummane, en el distrito de Nabatieh, causó el fallecimiento de dos ciudadanos", sin ofrecer detalles sobre sus identidades.