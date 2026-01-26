Trump suaviza su mensaje, retira a algunos agentes federales de Mineápolis y envía al 'zar de la frontera' tras la muerte de Alex Pretti

Donald Trump ha suavizado este lunes su mensaje, y aparentemente sus tácticas, respecto a Mineápolis y al despliegue de agentes federales en la principal ciudad de Minnesota. Ese giro del presidente de Estados Unidos llega después de que la crisis política y social se disparara este fin de semana, cuando miembros de la Patrulla Fronteriza mataron a tiros a Alex Pretti.

El caso de este segundo ciudadano estadounidense que muere por balas de agentes federales migratorios tras el caso de Renee Nicole Good, abatida el 7 de enero por un miembro de ICE, ha provocado rechazo incluso en el Partido Republicano y en el movimiento conservador.

Las brechas con la Casa Blanca por este caso también se sienten entre grupos tradicionalmente más vinculados a los republicanos y que defienden el derecho a portar armas. Pretti llevaba una, con licencia, y no la sacó en su encuentro con los agentes federales, que se la arrebataron antes de acribillarlo. Declaraciones que miembros del gobierno y hasta el presidente han hecho a lo largo del fin de semana sobre ese arma han disparado alarmas de una defensa selectiva de la Segunda Enmienda.

Retirada parcial de agentes de frontera

Parte del giro de Trump incluye la retirada inminente de Mineápolis de Grergory Bovino, el responsable de fronteras que ha comandado el despliegue federal que se inició en la ciudad en diciembre, según avanzaban a la hora de escribir estas líneas CNN y The Wall Street Journal.

Los medios hablan también de la retirada de algunos de los agentes de la Patrulla Fronteriza, aunque al cierre de esta edición se desconoce la cifra oficial del repliegue. En Mineápolis se han desplegado más de 2.000 agentes de ICE y más de 1.000 de CBP.

Conversación con Walz y envío de Homan

Esas informaciones llegaban después de que este mismo lunes, en un par de mensajes colgados este lunes en Truth Social, Trump anunciara que envía a Minnesota a Tom Homan, su “zar” de fronteras, y haya descrito en tono muy positivo una conversación telefónica con el gobernador, el demócrata Tim Walz, al que desde que se inició el despliegue federal en Mineápolis había estado insultando e incluso acusando de “insurreccionista”, igual que a otras autoridades demócratas como el alcalde, Jacob Frey.

“El gobernador me ha llamado con la petición de que trabajemos juntos”, ha escrito Trump, que ha descrito como “muy buena” la llamada y ha asegurado: “Parece que estamos en la misma longitud de onda”.

En esa conversación Walz había pedido rebajar la presencia de agentes federales, algo para lo que la Administración exigía "más colaboración" de las autoridades locales y estatales en su campaña de arresto de inmigrantes.

Tres horas antes Trump había anunciado en otro mensaje también en Truth Social el envío de Homan a Mineápolis y había escrito: “es duro pero justo y va a informarme directamente”. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, añadió después que Homan “va a gestionar las operaciones de ICE sobre el terreno”.

Homan llega con el supuesto objetivo de centrarse en la persecución de inmigrantes con historiales criminales, "especialmente violentos", según ha dicho en rueda de prensa Leavitt. Eso podría contribuir a reducir las imágenes que ha dejado hasta ahora la operación en Mineápolis, con una dureza y agresividad de la que no han quedado exentos niños, ancianos, enfermos, inmigrantes con papeles en orden o ciudadanos.

Es un paso que resta autoridad a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, el Departamento del que dependen tanto ICE como la Patrulla Fronteriza y que ha estado ejecutando su cargo con un claro enfoque propagandístico para proyectar imagen de dureza, ya fuera en la visita a expulsados de EEUU encarcelados en El Salvador o acusando este fin de semana a Pretti de "terrorismo nacional" .

Leavitt ha insistido en que el presidente mantiene su confianza en Noem, sobre la que los demócratas han intensificado los esfuerzos para someterla en el Congreso a un ‘impeachment’. La secretaria de prensa, no obstante, ha distanciado relativamente al mandatario de las palabras de Noem sobre Pretti, o de las del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, que dijo que el fallecido era un "asesino en potencia".

La brecha interna

El envío de Homan y el cambio de tono del presidente son expresión de un claro esfuerzo por intentar aplacar críticas, que se han disparado tras la muerte de Pretti y que llegan incluso desde el campo republicano y desde figuras del partido nada sospechosas de cuestionar al presidente.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano de línea dura y perfectamente alineado siempre con el presidente, ha dicho por ejemplo que la Casa Blanca tenía que "recalibrar" sus acciones en Minnesota. "Sé que están trabajando en un plan", ha dicho Abbott sugiriendo que los agentes centrados en las deportaciones van a actuar de forma "más estructurada".

También han cuestionado a Trump otros gobernadores republicanos como el de Oklahoma, Kevin Stitt, que el domingo dijo que "a nadie le gusta que los federales vayan a sus estados" y opinó que Trump debía definir claramente una meta. "No creo que los estadounidenses quieran que se deporte a todos y cada uno de los ciudadanos no estadounidenses", remarcó.

Más contundente aún ha sido la crítica de Chris Madel, un candidato republicano para relevar a Walz como gobernador que ha anunciado su retirada de la carrera. “No puedo apoyar la declarada campaña republicana de venganza contra los ciudadanos del estado ni considerarme miembro de un partido que la declarara", ha dicho en un mensaje brutal compartido en redes sociales. "La Operación Refuerzo Metropolitano se ha expandido mucho más allá del foco declarado de amenazas para la seguridad", ha denunciado, así como el miedo y el terror en que viven "ciudadanos estadounidenses, especialmente los de color", forzados a llevar encima sus papeles para demostrar su ciudadanía o siendo detenidos. "Está mal".

El Congreso y el fantasma de otro cierre

También en el Congreso varios republicanos, en ambas cámaras, se han atrevido, como pocas veces durante esta segunda presidencia de Trump, a marcar distancias y a urgir a investigaciones independientes de lo sucedido. Leavitt insiste en que ya se está investigando pero el problema es que esas pesquisas las está llevando a cabo el propio gobierno federal.

La crisis elevada desde este fin de semana y el rechazo a las acciones federales en Mineápolis también han creado el fantasma de que en el Congreso no se apruebe antes del plazo que acaba este viernes a medianoche el presupuesto del gobierno si incluye más fondos para el Departamento Seguridad Nacional y con ello para ICE y la Patrulla Fronteriza. Sin presupuesto se produciría otro cierre operativo.

Las armas

En la rueda de prensa de este lunes Leavitt ha asegurado que el presidente sigue siendo "el mayor defensor de la Segunda Enmienda" pero también ha insistido en que ir armado a manifestaciones "incrementa el riesgo". Pretti tenía permiso de armas en un estado donde es legal llevarlas encima y nunca llegó a empuñarla.

Las palabras de Leavitt hacen eco de otras críticas que miembros de la Administración han hecho desde el sábado y que han enfurecido a grupos como la Asociación Nacional del Rifle, que ha advertido contra "la demonización de ciudadanos que cumplen la ley".

Leavitt no ha ido tan lejos como otros altos cargos del gobierno como Noem, o el Secretario del Tesoro, que desde el sábado han sugerido que Pretti no debía haber llevado encima un arma, o como Kash Patel, el director del FBI, que ha llegado a sugerir que era "ilegal" que fuera armado, una falsedad que le han afeado grupos de defensa de la Segunda Enmienda.