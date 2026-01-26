Moscú dice que la UE ha "renunciado a su libertad" tras rechazo a GNL ruso

Los países europeos han renunciado a su libertad y pueden convertirse en unos "esclavos miserables", dijo este lunes la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar la decisión de la Unión Europea de prohibir definitivamente las importaciones del gas natural licuado (GNL) ruso a partir de 2027.

"Es difícil decirlo con certeza si son vasallos felices o esclavos miserables. El tiempo lo dirá. Pero en cualquier caso, han renunciado a su libertad", dijo Zajárova al canal ruso Zvezdá.

Zajárova aludió así a unas palabras del primer ministro belga, Bart De Wever, quien dijo recientemente que es preferible ser un "vasallo feliz" que un "esclavo miserable" al comentar la situación en torno a Groenlandia y Estados Unidos.