Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCaso DerbahMurgas Infantiles: 1º faseCaso MediadorHoteles en CarnavalPrograma Carnaval de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
  2. Los hombres y las mujeres de Mohamed Derbah ante la Audiencia Nacional
  3. Frente común con el Cabildo de Tenerife para erradicar el motocross y el 4x4 en El Púlpito, en La Laguna
  4. La actuación mágica de Mamelones y las letras de oro de Redoblones, lo mejor de la primera fase de murgas infantiles
  5. La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
  6. Viajes de época' desde Santa Cruz de Tenerife: comienza la cuenta atrás para que el histórico Correíllo La Palma vuelva a navegar
  7. Los diez puntos del CD Tenerife sobre el Celta B, una ventaja de récord
  8. Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 1ª fase de las Murgas Infantiles

El tiempo en La Matanza de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en La Matanza de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Los Llanos de Aridane: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Los Llanos de Aridane: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Icod de los Vinos: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Icod de los Vinos: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Hermigua: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Hermigua: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Güímar: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Güímar: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Guía de Isora: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Guía de Isora: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en La Guancha: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en La Guancha: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Granadilla de Abona: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El tiempo en Granadilla de Abona: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Tracking Pixel Contents