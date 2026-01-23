Costa avisa a Trump: "La UE se defenderá ante cualquier forma de coerción"

"La Unión Europea seguirá defendiendo sus intereses y se defenderá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas, contra cualquier forma de coerción", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras una cumbre extraordinaria en Bruselas en la que los líderes han reevaluado sus relaciones con Estados Unidos, en vista de las recientes amenazas del presidente Donald Trump contra Groenlandia y Dinamarca.

Cuando Costa convocó la cumbre, pesaba sobre Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Finlandia la amenaza de un incremento de los aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos del 10%. Pero Trump se ha acabado echando atrás. "Estamos claramente en una mejor posición que hace 24 horas", ha reconocido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Trump ha echado el freno, pero aunque los líderes se aferran al legado de un siglo de alianza transatlántica, algo se ha roto. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha reconocido que lo sucedido en las últimas semanas "ha sido perjudicial para la confianza entre los países europeos y Estados Unidos". Kristersson espera poder retomar la cooperación tanto en el ámbito económico como en el de seguridad, "pero creo que una condición previa necesaria es que la Unión Europea sea muy, muy, muy clara en su postura de que apoyamos unidos a Dinamarca y Groenlandia, y no aceptamos ser chantajeados por ningún país. Y menos aún por un aliado", ha advertido.

"El objetivo sigue siendo la estabilización efectiva de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y EEUU", ha dicho Costa en la misma línea tras la reunión a veintisiete. Pero si todo falla y Trump cumple con su amenaza, el bloque tiene "el poder y las herramientas" para defenderse y las usará "cuando sea necesario", ha advertido el presidente del Consejo.

"Estamos bien preparados con contramedidas comerciales e instrumentos no arancelarios si se hubieran aplicado aranceles", ha dicho Von der Leyen. La alemana ha insistido en que los líderes han extraído conclusiones de lo ocurrido. "Hemos seguido cuatro principios clave: firmeza, compromiso, preparación y unidad; ha sido eficaz", ha explicado la alemana, "de ahora en adelante debemos mantener este mismo enfoque".

Respaldo a Dinamarca

A su llegada a la cumbre, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, agradeció el apoyo que su país ha recibido en las últimas semanas. "Ha sido extremadamente importante dada la difícil situación en la que nos han puesto", ha dicho la danesa. Un respaldo que se ha repetido en el mensaje de los líderes, que han reiterado su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. "Estos principios seguirán guiando nuestra acción", ha dicho Costa.

Frederiksen explicó que Dinamarca ha solicitado a la OTAN una mayor presencia en el Ártico, incluida Groenlandia, y en paralelo, continuará los contactos diplomáticos con Estados Unidos. Von der Leyen ha anunciado también un paquete sustancial de inversiones en la isla. Preguntada sobre si podía confiar en Washington, Freeriksen hizo una larguísima pausa. "Hemos trabajado mano a mano con Estados Unidos durante muchos años, pero tenemos que trabajar juntos con respeto, sin amenazarnos unos a otros", ha dicho la primera ministra, "espero encontrar una solución política en el marco de la democracia donde podamos cooperar como aliados".

Una Europa más fuerte

Von der Leyen ha explicado que durante el debate también ha quedado claro que la UE debe seguir trabajando para reforzar su independencia en el tablero global. "No es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un trabajo duro", ha reconocido la presidenta de la Comisión Europea.

La alemana ha apuntado al poder económico y la seguridad como principales componentes de esa independencia. "Para eso, necesitamos un mercado único fuerte, que es el motor de nuestra economía", ha dicho, pero también diversificar las relaciones comerciales. "Con nuevos mercados, podemos diversificar nuestras cadenas de suministro. Y cuantos más acuerdos y convenios comerciales tengamos, más independientes seremos", ha sentenciado Von der Leyen.

Dudas sobre la paz para Gaza

Durante la cumbre, los líderes han abordado otras cuestiones, como la 'Junta para la paz' que Trump ha creado para implementar el acuerdo de paz para Gaza. Costa ha explicado que los líderes tienen "serias dudas" sobre varios elementos "relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas". El presidente del Consejo Europeo ha explicado que la UE está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en la implementación de paz, pero pide una junta "que cumpla su misión como administración de transición".