Delcy Rodríguez sustituye a parte de la cúpula militar venezolana

Cada movimiento o gesto de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se destaca en una Venezuela en la que todo parece seguir igual, salvo el detalle de que Nicolás Maduro ha sido "secuestrado" y se encuentra en una cárcel de Nueva York. Rodríguez destituyó este jueves al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que hasta el 3 de enero cantaba loas a su unidad "monolítica". Se han renovado los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), según dio a conocer el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez. Sus nuevos integrantes son el general de división Miguel Chacín Socorro, el general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira y Trujillo, y el mayor general Erasmo Ramos Iriza, en calidad de comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre. No se explicaron oficialmente las razones de los cambios que también involucran a la Marina de Guerra. El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue designado comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental mientras que el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz quedará a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental.

Se trata de la primera "cirugía" en los altos mandos desde que asumió formalmente el cargo de "presidenta encargada". El 6 de enero, Rodríguez había cesado en su cargo al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata. En su lugar al frente de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encuentra el general Gustavo González López. También ha realizado modificaciones ministeriales.

Desmentida oficial

En este contexto, el Palacio de Miraflores, salió al cruce de un largo artículo del diario inglés 'The Guardian', según el cual los hermanos Rodríguez, la mandataria interina y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge, realizaron un pacto "en secreto" con Washington tras la captura de Maduro. El artículo se basa en fuentes de alto nivel que estuvieron involucradas en las conversaciones que comenzaron en el otoño de 2025 y continuaron incluso después de una llamada telefónica clave entre Donald Trump y Maduro, a finales de noviembre pasado. Después Maduro rechazó la exigencia del multimillonario republicano, Rodríguez, siempre según 'The Guardian', dijo: "trabajaré con lo que venga después". Para el Gobierno, el artículo es un "nuevo episodio" de lo que llamó una "guerra mediática" contra las autoridades provisionales.

Futura embajadora de EEUU

No solo los gestos de Rodríguez se amplifican por estos días sino los que atañen a su relación con Washington, una ciudad que visitaría pronto, al decir de la Casa Blanca. Esa versión noticiosa no fue desmentida ni ratificada por Miraflores. En otro paso elocuente de la gradual restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, el Departamento de Estado designó este 22 de enero de 2026 a Laura F. Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Caracas. La embajada norteamericana se cerró en 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando el magnate reconoció al diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" y Maduro rompió las relaciones entre los países. Dogu es diplomática de carrera. Fue embajadora de Managua durante un periodo de intensas protestas cívicas contra Daniel Ortega, y, posteriormente en Honduras, cuando asumió Xiomara Castro. Previamente, había ocupado cargos clave como en la misión en la Embajada en México, cónsul general en Ciudad Juárez, y puestos en Turquía, Egipto y El Salvador.