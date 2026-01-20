Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Siria anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste

El Gobierno sirio ha anunciado este martes la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka, bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas.

El Ministerio del Interior, que ha hablado en términos de "fuga", ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA el arresto de 81 prófugos de un grupo de 120 miembros de Estado Islámico después de que unidades del Ejército hayan emprendido "unas operaciones de búsqueda y registro exhaustivas" en la citada localidad y sus inmediaciones para localizarlos y "garantizar la seguridad" de los residentes, incluyendo la imposición del toque de queda en la zona.