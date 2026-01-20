En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Siria anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste
El Gobierno sirio ha anunciado este martes la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka, bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas.
El Ministerio del Interior, que ha hablado en términos de "fuga", ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA el arresto de 81 prófugos de un grupo de 120 miembros de Estado Islámico después de que unidades del Ejército hayan emprendido "unas operaciones de búsqueda y registro exhaustivas" en la citada localidad y sus inmediaciones para localizarlos y "garantizar la seguridad" de los residentes, incluyendo la imposición del toque de queda en la zona.
Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
"Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa, tras afirmar que "nadie quiere" a Macron porque "estará muy pronto fuera del cargo". "Estará fuera del cargo en unos meses", ha subrayado.
China confirma una invitación de Trump para que Pekín se sume a la Junta de Paz para Gaza
El Gobierno de China ha confirmado este martes haber recibido una invitación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Pekín se sume a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado que la invitación ha sido recibida y ha manifestado que los lazos con Washington han estado marcados por una "estabilidad dinámica" durante el último año.
Trump confirma que invitó a Putin a sumarse a la Junta de Paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que envió una invitación a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que se sume a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
"Sí, ha sido invitado", ha dicho en declaraciones a la prensa, después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desvelara que Putin había recibido una invitación oficial de Trump en este sentido y destacara que Moscú estaba estudiando la posibilidad de sumarse a este organismo.
El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz de Gaza
El rey Mohamed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en miembro fundador de la Junta de Paz de Gaza, informaron este lunes fuentes oficiales en Rabat. Mohamed VI recibió la invitación de Trump para sumarse a esta iniciativa que el líder estadounidense prevé lanzar para "contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Medio y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo", indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores difundido por la agencia marroquí de prensa (MAP).
Netanyahu asegura que "no habrá lugar" para soldados turcos ni qataríes en la Franja de Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que "no habrá lugar" para soldados de Turquía ni de Qatar en la Franja de Gaza una vez se ponga en marcha la segunda fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino, a pesar de que la Casa Blanca anunció el fin de semana que líderes de estos dos países formarán parte de la Junta Ejecutiva. En una serie de declaraciones ante el Parlamento, donde ha abordado esta segunda fase del plan, el mandatario israelí se ha comprometido a impedir el despliegue de este tipo de fuerzas en la zona, una medida que ya había rechazado en el pasado. "Tenemos algún que otro encontronazo con nuestros amigos de Estados Unidos a la hora de elegir al consejo de asesores que acompañará el proceso en Gaza", ha afirmado, en referencia a la junta. "Estoy dispuesto a plantar cara a Estados Unidos cuando surgen desacuerdos sobre cuestiones fundamentales", ha aclarado.
El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego de octubre
El Ejército de Israel ha matado este lunes a un adolescente palestino en un nuevo ataque en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el fallecido es Husein abú Sabla, de 17 años, quien ha sido tiroteado por las tropas israelíes el Al Tahliya, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.
El Kremlin desvela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación oficial a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que forme parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, tal y como ha confirmado este lunes el Kremlin, que ha declinado por ahora afirmar si el mandatario aceptará la propuesta y pasará a formar parte del organismo.
"Putin también ha recibido una invitación a través de canales diplomáticos para sumarse a esta Junta de Paz", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha asegurado que Moscú "está estudiando todos los detalles de la propuesta".
El primer ministro de Pakistán recibe la invitación para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha recibido una invitación para sumarse a la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encargará de la gestión de la Franja de Gaza.
"El primer ministro de Pakistán ha recibido la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz", ha informado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.
La cartera diplomática ha asegurado en la breve nota que el Gobierno de este país "seguirá comprometido con los esfuerzos internacionales por la paz y la seguridad" en la Franja de Gaza, "que conduzcan a una solución duradera para la cuestión palestina, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas".
El presidente iraní advierte de que atacar al líder supremo desencadenaría una "guerra total"
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este domingo de que cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una "guerra total" con Irán. "Un ataque contra el líder supremo de nuestro país implicaría una guerra total con la nación iraní", ha indicado Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales. Pezeshkian se ha referido al origen económico de las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre y ha recalcado que "si hay dificultades en la vida diaria del querido pueblo de Irán, uno de los factores principales es la antigua hostilidad y las inhumanas sanciones del Gobierno de Estados Unidos y de sus aliados".
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- Pedro admite el interés del CD Tenerife en darle un adiós en casa
- La Aemet avisa: heladas y vientos muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife
- El CD Tenerife no quiere que quede ni rastro de Hummel
- La Seguridad Social quitará la pensión de jubilación a los trabajadores de Tenerife en 2026: un abogado explica el requisito obligatorio que debes cumplir para no perderla
- Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián tras decretarse tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en Andalucía
- Gastón Valles firma por el CD Tenerife y Chapela pide salir del Burgos
- Un estudio sobre el taxi revela que los ciudadanos quieren Uber o Cabify en Santa Cruz de Tenerife