Presión sobre la isla
Trump impone nuevos aranceles a ocho países europeos aliados de Groenlandia hasta que complete la "adquisición" de la isla
El presidente de EEUU establece un 10% adicional para las exportaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, y elevará el castigo comercial al 25% a partir del 1 de junio
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.
Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25 por ciento y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia", ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social.
Trump señala concretamente a este grupo de países porque sus representantes, ha indicado, "han viajado a Groenlandia con fines desconocidos" y generado "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta".
"Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", ha avisado el presidente estadounidense antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión "para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".
