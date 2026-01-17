EEUU informa de la muerte de un dirigente de Al Qaeda en un ataque en Siria

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este sábado de la muerte de un dirigente de Al Qaeda en un ataque en Siria en el marco de la campaña contra el grupo yihadista lanzada tras la muerte de tres estadounidenses, dos soldados y un intérprete, en un ataque el 13 de diciembre en Palmira.

El fallecido sería Bilal Hasán al Yasim, quien tenía "vínculo directo" con el individuo que disparó contra los tres estadounidenses en Palmira.

"La muerte de un terrorista vinculado con la muerte de tres estadounidenses demuestra que estamos decididos a perseguir a los terroristas que ataquen a nuestras fuerzas", ha destacado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, según un comunicado oficial.

Al Yasim era un "dirigente terrorista con experiencia" que ha planificado ataques, según el CENTCOM, que destaca que desde el 13 de diciembre Estados Unidos ha atacado más de un centenar de objetivos de Estado Islámico en Siria con 200 proyectiles "de precisión" en lo que denomina Operación Ojo de Halcón.

Además, las fuerzas estadounidenses y sus aliados han capturado a más de 300 miembros de Estado Islámico y han matado a más de 20 durante el año pasado en Siria, según el comunicado militar.