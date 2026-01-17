Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán restablece el funcionamiento de los SMS locales tras nueve días bloqueados Irán restableció este sábado el funcionamiento de los SMS dentro del país, bloqueados desde hace 9 días por las autoridades iraníes, que impusieron un apagón de las comunicaciones, con el corte de internet global y las llamadas internacionales, en medio de las protestas que sacudían el país. "Se ha reactivado el envío de los SMS de los teléfonos móviles hace unos minutos", informó la agencia Tasnim de madrugada, sin ofrecer más detalles. Efe confirmó que los mensajes telefónicos han vuelto a operar dentro del país.

Irán insta al G7 a no interferir en sus asuntos internos El Ministerio de Exteriores iraní ha repudiado este viernes la "declaración intervencionista respecto a los asuntos internos de Irán" de los titulares de Exteriores de los países G7, después de que estos amenazasen a la república islámica con nuevas sanciones "si continúa su represión de las protestas", que comenzaron hace más de dos semanas y que han dejado más de 3.400 muertos y "miles" de heridos, según organizaciones de Derechos Humanos. "Los países del G7, bajo la influencia de EEUU y del régimen sionista, ignoran conscientemente el hecho evidente de que las reuniones pacíficas del pueblo iraní se convirtieron en violencia por el movimiento organizado de agentes terroristas equipados por el régimen sionista, durante los cuales un gran número de manifestantes y fuerzas del orden y de seguridad fueron atacados, heridos o perdieron la vida", ha expresado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner formarán la Junta Ejecutiva de Gaza Estados Unidos anunció este viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump. La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. El nuevo Ejecutivo de la Franja estará formado por 15 miembros y lo liderará el ingeniero Ali Shaaz.

La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó este viernes a las aerolíneas europeas no operar dentro del espacio aéreo de Irán y extremar la cautela sobre los países vecinos en vista de las tensiones en la zona y de la posibilidad de una intervención militar de EEUU. La agencia con sede en Colonia (Alemania) advirtió de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza. "La presencia y posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinada con respuestas estatales impredecibles y la activación potencial de sistemas de misiles tierra-aire crea un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles", destacó.

Trump asegura que no ha recibido presiones de países árabes para frenar el ataque a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no ha recibido ningún tipo de presiones de países árabes o de Israel para frenar un posible ataque a Irán. "Nadie me ha convencido. Me he convencido yo mismo", dijo hoy en Washington. Trump respondió de esta forma a los periodistas que le preguntaron por esas supuestas presiones de países de la región que, según informaciones de medios estadounidenses, habrían intentado frenar la ofensiva militar sobre territorio iraní.

El Ejército de Israel mata a un palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" en Cisjordania El Ejército de Israel ha matado este viernes a un adolescente palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" al este de Ramala, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas.

Metsola aboga por considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, abogó este viernes en Viena por adoptar sanciones "más duras" contra el régimen iraní y por catalogar como organización terrorista a la Guardia Revolucionario Islámica. "Estamos consternados por la fuerza letal utilizada por el régimen iraní contra los valientes iraníes que se manifiestan en las calles por sus libertades y por sus derechos. Esto debe detenerse y, a nivel de la Unión Europea, debemos intensificar nuestras acciones", declaró Metsola en rueda de prensa en Viena tras reunirse con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

Trump da las gracias a Irán por suspender unas ejecuciones previstas para esta semana El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a las autoridades iraníes una supuesta decisión para suspender, según aseguró la Casa Blanca, más de 800 ejecuciones previstas para esta semana. Irán, a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, se ha limitado a asegurar que no hay "ejecuciones previstas" en medio de la crisis que estalló en el país a principios de año. Trump, en un mensaje publicado en redes sociales, ha aplaudido la decisión iraní. "Respeto enormemente el hecho de que todos los ahorcamientos programados para ayer, más de 800, han sido cancelados por el liderazgo de Irán. ¡Gracias!", ha indicado.

El heredero del sah de Irán pide "presión" al régimen iraní y propone un plan de transición El heredero del sah de Irán, Reza Pahlaví, apeló este viernes en una comparecencia en Washington a la solidaridad internacional y pidió más "presión" sobre las autoridades iraníes para acelerar el "colapso" del régimen y ayudar al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la democracia. "El pueblo de Irán está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Ahora es el momento de que la comunidad internacional se una a ellos plenamente", declaró Pahlaví.