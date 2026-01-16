Von der Leyen y Lula exhiben unidad: "Queremos un mundo basado en la confianza y el trabajo en equipo"

En un mundo que cada vez más se rige por la ley del más fuerte, donde la competencia sea ha vuelto feroz, la Unión Europea continúa apostando por la cooperación internacional y certificará este fin de semana la creación de una de las mayores áreas de cooperación económica y política del mundo: "Queremos un mundo basado en la confianza y el trabajo en equipo", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen desde Brasil.

Von der Leyen se dirige, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Paraguay para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur. Pero los líderes han hecho antes una parada en Río de Janeiro para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los mayores defensores del pacto. Un texto que ha costado veinticinco años cerrar y cuya ratificación no será fácil.

“Cuando cumplamos el acuerdo entre la UE y el Mercosur, será una historia de éxito escrita por 700 millones de personas”, ha dicho Von der Leyen. "Mañana, en Asunción, la Unión Europea y el Mercosur harán historia al crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo", ha apuntado Lula.

Cooperación política y económica

"Este es el poder de la asociación y el aperturismo", ha dicho von der Leyen que ha reconocido el papel de Lula en dar un impulso final a las negociaciones, que concluyeron hace poco más de un año. "Así es como creamos verdadera prosperidad", ha subrayado la presidenta, que ha defendido el texto como un acuerdo que beneficia por igual a ambas partes.

Von der Leyen ha destacado el compromiso de Lula con "la democracia, el orden internacional basado en normas y el respeto" al planeta y a las naciones. "Este es el liderazgo que necesitamos en el mundo actual", ha subrayado la alemana, en plena escala de tensión con Estados Unidos por las amenazas de tomar el control de Groenlandia, "por las buenas o por las malas".

"La liberalización y la apertura comercial sólo tienen sentido si son capaces de promover el desarrollo sostenible y reducir las desigualdades", ha dicho el presidente de Brasil en defensa del acuerdo. "La oferta de Europa siempre será diferente", ha añadido Von der Leyen.

"Siempre cumpliremos con los más altos estándares de transparencia y respeto al medio ambiente y nos aseguraremos de que las comunidades locales sean las principales beneficiarias del valor creado", ha añadido la alemana. "Todos se benefician, todos ganan”, ha insistido la presidenta de la Comisión, “esta es la forma de hacer negocios de Europa".

Críticas en Europa

Pero no todo el mundo está de acuerdo. Von der Leyen firmará el acuerdo un sábado y el miércoles el Parlamento Europeo votará si solicitar una opinión legal al Tribunal de Justicia de la UE sobre el texto. Una decisión que podría retrasar notablemente la ratificación del acuerdo. Si el voto sale adelante, el futuro del pacto estará en cuestión.

Pero no solo eso, la presidenta se enfrentará también, entre las protestas de los agricultores, a una nueva moción de censura. Promovida por la extrema derecha, la moción pone en cuestión el liderazgo de la alemana precisamente por su gestión de las negociaciones. Será previsiblemente su comisario de comercio, Maros Sefcovic, no ella, quien de la cara ante la Eurocámara.