Bruselas prioriza armas 'made in Europe' en el préstamo a Ucrania pero dará flexibilidad a Kiev para gastar

Ucrania deberá gastar el préstamo de 90.000 millones en asistencia financiera y militar en la industria europea, salvo cuando no haya alternativa, según la propuesta que la Comisión Europea ha presentado este miércoles para crear un instrumento financiero que canalice los fondos a Kiev.

Los líderes se comprometieron en diciembre a hacerse cargo de un tercio del dinero que Kiev necesita para mantenerse a flote los próximos dos años. La UE espera que el resto de los socios occidentales hagan el resto. De los 90.000 millones de euros pactados, Bruselas propone destinar 60.000 a asistencia militar y 30.000 a ayuda presupuestaria para gastos generales de la administración y servicios públicos.

El bloque utilizará el presupuesto comunitario para emitir deuda conjunta. Con ese dinero dará el préstamo a Ucrania, que solo tendrá que devolverlo si Rusia paga por los daños causados durante la guerra. Pero nada es gratis. La propuesta de Bruselas impone una condición a Kiev: que el gasto en defensa se produzca mayoritariamente en empresas europeas.

'Made in Europe'

"Para nosotros, es mucho dinero. Se están invirtiendo miles y miles de millones", ha reconocido este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa. "Estas inversiones deberían generar un retorno en la creación de empleo, en la investigación y el desarrollo que necesitamos. Paralelamente, debemos impulsar nuestra base industrial de defensa, no solo por el préstamo, sino también por nuestra propia seguridad", ha defendido.

Francia es uno de los países que más había presionado en este sentido, mientras que otros como Países Bajos o Alemania entienden que lo importante es garantizar que Kiev tiene lo que necesita. "Ucrania está en guerra con Rusia y necesita apoyo oportuno. Por lo tanto, si la capacidad no está disponible en la Unión Europea, en los países del EEA-EFTA [la UE, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega] o en Ucrania, y no hay tiempo, es posible salir de esta región geográfica", ha matizado.

Las condiciones

En la práctica, el préstamo introduce una lógica parecida a la del fondo por valor de 150.000 millones de euros que Bruselas creó para financiar proyectos conjuntos en el ámbito de la defensa. Podrán participar empresas de los países del bloque, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega, y aquellos con los que la UE tenga acuerdos de seguridad. Es el caso de Canadá y podría ser el del Reino Unido si las partes llegan a un acuerdo.

Si Kiev no puede adquirir el equipamiento o las armas que necesita en estos países, o el plazo es demasiado largo, podrá pedir una excepción. Será la Comisión Europea, contando con la opinión de una mayoría de gobiernos, quien tenga la última palabra. Fuentes comunitarias insisten en que el procedimiento será rápido para evitar imponer retrasos extra.

La asistencia financiera presupuestaria también está condicionada. Ucrania deberá completar reformas en el ámbito de la buena gobernanza, el Estado de derecho o la lucha contra la corrupción para poder acceder al dinero que Bruselas irá desembolsando progresivamente. "Estas condiciones no son negociables", ha dicho Von der Leyen, que espera que esto contribuya a allanar el camino a la entrada del país en el bloque.

Al mismo tiempo, Kiev no tendrá que devolver el dinero si Rusia no paga reparaciones. Por eso, el bloque "se reserva el derecho a utilizar los saldos de efectivo de los activos rusos inmovilizados en la UE para reembolsar el préstamo de ayuda a Ucrania", ha explicado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis. Lo que sí que tendrán que pagar los europeos son los intereses del préstamo, que Bruselas estima en alrededor de 3.000 millones de euros al año.

Una decisión urgente

Los Veintisiete se comprometieron en diciembre a correr con un tercio de los costes financieros a los que se enfrenta Ucrania en los próximos dos años. "Nos estamos haciendo cargo de la mayor parte de las necesidades de financiación de Ucrania para los próximos dos años. Pero también esperamos que otros socios internacionales desempeñen su papel", ha dicho Dombrovskis, que ha destacado el compromiso de los países del G7 y otros socios como Noruega.

La propuesta de la Comisión traduce el acuerdo político alcanzado por los líderes el pasado mes de diciembre en un instrumento legal. Este se basa en un marco conocido como "cooperación reforzada" que permite a un grupo de países colaborar en áreas específicas. Ni Hungría ni Eslovaquia ni la República Checa participan en el fondo.

El texto deberá ser negociado ahora por los gobiernos y el Parlamento Europeo. Bruselas estima que el fondo debería estar listo a principios de marzo para garantizar la liquidez de Ucrania, que entrará en problemas financieros en primavera si no tiene la asistencia que necesita. La Eurocámara estudia emplear un procedimiento de urgencia para acelerar el proceso.