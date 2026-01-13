Conflicto en el país persa
Trump alienta las protestas en Irán y llama a "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"
Redacción
Nueva York
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".
"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diez toneladas de cocaína en el carguero atracado en Tenerife, el mayor alijo de esa droga pillado en Europa
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Muere un hombre al volcar en la autopista del Norte de Tenerife
- El Ayuntamiento de Santiago del Teide asume este año el pago íntegro de la tasa de basura
- Principio de acuerdo para la salida de Josep Calavera
- Detenido un corredor de seguros en Tenerife por estafar más de 130.000 euros a 156 personas
- La Laguna busca cómo blindar los árboles en suelo privado tras la tala de un drago
- Las balsas se recuperan tras las lluvias y garantizan el riego del campo en verano