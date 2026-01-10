Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el ocurrido en la madrugada de este pasado viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik', por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno.
En su calendario actualizado, Naciones Unidas fija el inicio de la sesión del Consejo de Seguridad a partir de las 15.00 del lunes (las 21.00 en la España peninsular y Baleares), para tratar "el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania".
Rusia culpa a las defensas antiaéreas ucranianas del ataque contra la Embajada de Qatar en Kiev
El Ministerio de Exteriores de Rusia responsabilizó a las baterías antiaéreas ucranianas de los daños causados en la madrugada del viernes a la Embajada de Catar en Kiev.
"Para las Fuerzas Armadas de Rusia las legaciones diplomáticas nunca han sido el objetivo de un ataque", señala el comunicado de Exteriores.
Añade que los blancos designados por el ejército ruso en la capital ucraniana, donde murieron al menos cuatro personas, no se encontraban "cerca de la misión catarí".
Guterres condena enérgicamente los últimos ataques rusos contra Ucrania
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes enérgicamente los "continuos ataques selectivos con drones y misiles" llevados a cabo por Rusia contra infraestructuras civiles críticas en Ucrania.
"Estos ataques han provocado numerosas víctimas civiles y han dejado a millones de ucranianos sin servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua, en un momento de extrema necesidad humanitaria", dijo Guterres en un comunicado a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.
Meloni defiende reanudar el diálogo directo con Rusia
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la idea de que la Unión Europea retome directamente el diálogo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania y ha propuesto el nombramiento de un enviado especial europeo.
"Es el momento de que la UE hable con Rusia también", ha expresado Meloni, que ha dicho que "ya es la hora". "De la otra manera, nuestra contribución será limitada. ¿Pero quién debe hacerlo? No debemos actuar de forma azarosa, si no estaríamos haciéndole un favor a (Vladimir) Putin", ha apuntado, según declaraciones recogidas por el diario italiano 'Corriere della Sera'.
Letonia pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de ONU por el ataque ruso contra Ucrania
Letonia pedirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque de Rusia contra Ucrania con decenas de drones y misiles, incluido un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares..
Letonia pedirá "una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta al ataque bárbaro de Rusia contra Ucrania, que incluye el uso de un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la UE y la OTAN", señaló la ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, en un mensaje de la red social X.
Zelenski aborda con Reino Unido un posible despliegue de tropas de paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este viernes con el ministro de Defensa británico, John Healy, el posible despliegue de tropas de Reino Unido en el marco de un contingente de paz europeo en Ucrania, una vez que se haya alcanzado un alto el fuego con Rusia.
En una reunión en Kiev, el presidente ucraniano informó a Healy de los ataques nocturnos de Moscú contra la infraestructura energética y la población en Ucrania.
Ucranianos combaten los apagones y el frío en medio de ataques rusos al sistema energético
Millones de ucranianos se enfrentan a cortes de electricidad y de calefacción mientras continúan los ataques rusos al sistema energético gravemente dañado en medio de intensas heladas y nevadas. Un ataque con más de 240 drones y 36 misiles se produjo la madrugada del viernes tras múltiples advertencias sobre el frío anormal mientras las temperaturas en gran parte del país cayeron a 10 grados bajo cero, con pronósticos de hasta 19°C bajo cero para el fin de semana. Como resultado de los ataques contra las plantas de calefacción de la capital -que mataron al menos a cinco personas, incluido un paramédico que asistía a los heridos -la mitad de los hogares se quedaron sin calefacción.
Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado este viernes su plan de despliegue militar para Ucrania una vez finalice la guerra, una iniciativa que ha detallado durante una reunión a puerta cerrada con miembros del Gobierno y las principales fuerzas políticas del país.
En un encuentro que ha tenido lugar en el palacio del Elíseo y que se ha alargado durante casi tres horas, el mandatario ha pormenorizado el posible envío de varios miles de soldados franceses a suelo ucraniano, según informaciones del diario galo 'Le Monde'.
A este evento han acudido también el primer ministro, Sébastien Lecornu; la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fabien Mandon; los presidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, respectivamente; así como los líderes de los grupos parlamentarios y de los principales partidos políticos franceses.
Trump apoya el proyecto de ley que prevé aranceles del 500% a los países que apoyen a Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo al proyecto de ley que prevé la imposición de aranceles del 500 por ciento sobre aquellos países que apoyen a Rusia, como China, India y Brasil, en un intento por presionar a Moscú para que ponga fin a la invasión de Ucrania, que se acerca ya a su cuarto año.
El senador Lindsey Graham ha informado de que la medida ya cuenta con la aprobación del presidente y ha destacado que se trata de una legislación "de vital importancia" para abordar la guerra. "Tras una reunión productiva con Trump en la que hemos abordado diversos asuntos, ha dado luz verde al proyecto bipartidista de ley de sanciones en el que llevo meses trabajando junto a mis colegas", ha expresado Graham en un comunicado difundido en redes sociales.
En este sentido, ha resaltado que esta postura llega "en un buen momento, a medida que Ucrania hace concesiones para lograr la paz con (Vladimir) Putin, que sigue asesinando a gente inocente", según recoge el comunicado.
Kallas dice que el uso ruso del misil balístico en Ucrania es una "advertencia a Europa y EEUU"
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, aseguró este viernes que el bombardeo ruso de esta noche en territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik es "una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos", e instó a aumentar el coste de la guerra para Moscú con más sanciones.
"El uso por parte de Rusia de un misil Oréshnik es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos. Los países de la UE deben profundizar en sus reservas de defensa aérea y actuar ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras cosas mediante sanciones más duras", escribió Kallas en su cuenta de X.
La jefa de la diplomacia comunitaria aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere la paz", ya que la respuesta de Rusia a los intentos diplomáticos por poner fin al conflicto "es más misiles y destrucción".
