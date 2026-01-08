Migración
El Gobierno de Trump cifra en 650.000 los inmigrantes irregulares "detenidos y deportados"
"Gracias al presidente, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí", señala Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional
EFE
Nueva York
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE.UU. ha "arrestado, detenido y deportado a sus países de origen" a más de 650.000 inmigrantes irregulares "gracias" a la Administración de Donald Trump.
"Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650.000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen", aseguró Noem en una conferencia de prensa en Nueva York.
- La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
- Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de un nuevo episodio de inestabilidad en Tenerife: 'Los modelos apuntan a un escenario con temperaturas por debajo de lo habitual durante semanas
- Así ocurrió la agresión que dejó en estado crítico a un hombre en Tenerife
- La Aemet prevé un miércoles gris en Tenerife con lluvias, viento fuerte y heladas en cumbres
- Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife
- Las obras de La Laguna para 2026: el barranco de La Carnicería será la prioritaria con 2,5 millones
- Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca