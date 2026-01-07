León XIV reúne a los cardenales en una cumbre clave para el rumbo de la Iglesia católica

Vientos de cambio en el Vaticano. Tras un año en el que, en líneas generales, ha dado continuidad a iniciativas impulsadas por el fallecido Francisco, León XIV ha convocado en Roma a todos los cardenales en condiciones de viajar para un consistorio extraordinario, una cumbre que no funciona como un órgano democrático (el Papa no está obligado a aplicar lo que allí se debate), pero que sí actúa como un organismo consultivo en el que los purpurados expresan su visión sobre cómo gobernar la Iglesia católica y posicionarse a nivel internacional. El objetivo es "favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo", ha puntualizado la Santa Sede.

El encuentro, que comienza este miércoles y se alargará hasta este jueves, se inicia en un clima de cambio y preocupación. Lo primero responde a que se trata de la primera reunión de este tipo del nuevo pontificado, un formato poco utilizado por Francisco y que León XIV ha recuperado tras completar y difundir la exhortación apostólica Dilexi Dei y viajar a Turquía para participar en los actos del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, dos iniciativas previstas por el Pontífice argentino antes de su fallecimiento.

La preocupación, en cambio, está vinculada a las graves tensiones internacionales, ahora centradas en las consecuencias del reciente operativo militar de EEUU en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Tanto es así que, tan solo en la noche del martes, el secretario de Estado estadounidense y uno de los principales responsables de Washington para la situación en Venezuela, Marco Rubio, llamó por teléfono a su homólogo vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, para hablar de algunos "desafíos apremiantes, que incluyen las iniciativas para mejorar la situación humanitaria, en particular en Venezuela".

Debate sobre la liturgia

"En el momento actual nos encontramos ante la disyuntiva: o se fortalece un orden internacional donde el poder esté sometido al derecho, o regresamos a un escenario donde el derecho es sólo el lenguaje decorativo de los vencedores", escribía el secretario de la Pontifica Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, en una opinión tras los hechos de Venezuela. Con todo, la propia Iglesia de León ya ha protagonizado un incidente diplomático con las autoridades venezolanas, después de que en diciembre estas retiraran el pasaporte al cardenal Baltazar Porras cuando se disponía a viajar a España, obligándolo a cancelar su desplazamiento.

Más allá de la coyuntura internacional, la agenda incluye asuntos clave para el futuro de la Iglesia. Entre ellos destaca la voluntad de León XIV de cerrar la brecha entre los sectores progresistas y conservadores, una división que se profundizó en la etapa final del pontificado de Francisco y que tiene uno de sus principales focos de tensión en la liturgia. Hasta ahora, el nuevo Papa ha dado señales de apertura hacia los sectores más tradicionales e incluso autorizó la celebración de una misa con el antiguo rito tridentino en la basílica de San Pedro, que finalmente tuvo lugar en octubre pasado.

Otro de los temas relevantes es la configuración del equipo que acompaña al Pontífice en el gobierno de la Curia romana. Tras su elección, León XIV ratificó a los principales responsables de los dicasterios (sus 'ministros') y, por el momento, solo ha introducido cambios puntuales, como el nombramiento del italiano Filippo Ianonne como nuevo prefecto del Dicasterio de Obispos y de la Comisión Pontificia para América Latina. Además de ello, también se prevé un debate sobre otros asuntos, como la postura De la Iglesia en asuntos relacionados con problemas internos, como la gestión de los abusos de curas a menores.