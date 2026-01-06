Trump confirma que está al mando de Venezuela y su transición

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido este lunes en una entrevista con la cadena NBC en que está al mando de Venezuela y su transición tras la detención del presidente del país, Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, investida este lunes por el Parlamento venezolano como presidenta interina, es la escogida por Trump para liderar el país en los próximos meses con el compromiso de que controle la situación del país mediante el Ejército. En consecuencia, no habrá elecciones en Venezuela en los 30 días previstos por la ley en el caso de sustitución forzosa del jefe de Estado. La prioridad ahora para Trump es la reordenación del sector petrolero, un proceso que estima que necesitará al menos 18 meses.

En la entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, dos días después de la operación 'Resolución Absoluta' que capturó al presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, y en la misma jornada en la que el chavista comparecía ante un tribunal federal en Nueva York para responder de cuatro cargos de narcotráfico y armamento, Trump ha explicado de manera más precisa cómo piensa hacerse cargo de la gestión a distancia de Venezuela, para lo que prescinde de los líderes de la oposición política, Edmundo González y María Corina Machado.

La prioridad de Trump es ahora la restauración del sector petrolero, que requerirá 18 meses. También apunta que se necesitará una inversión enorme, de miles de millones de dólares. Aunque las empresas petroleras estadounidenses se harán cargo de ese desembolso, el Gobierno en Washington también podría subsidiarlo, ha reconocido, algo que es una novedad. Las empresas con intereses en Venezuela tienen expectativas para incrementar su negocio en el país bajo el paraguas y apoyo de EEUU en el país. Trump reafirma la doctrina Monroe, que defiende que la economía de EEUU esté por encima de cualquier otro elemento ético o prioridad democrática para los países que considera patio trasero de EEUU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el ideólogo de la política de máxima presión y derrocamiento de Maduro; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; su jefe adjunto de Gabinete y consejero para política interior, Stephen Miller, y el vicepresidente J.D. Vance, son el núcleo duro del diseño de la nueva etapa de Venezuela y la amenaza a otros países del continente americano. Rubio parece ser el encargado de las conversaciones directas con Delcy Rodríguez.

Según la información de NBC, "el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos finalmente acepte reembolsar los costos de la industria petrolera en Venezuela o, alternativamente, decida que los ingresos futuros son suficientes para reembolsarlos, probablemente será un factor clave para las compañías petroleras al considerar sus opciones". Trump se negó a decir cuánto dinero cree que costaría a las empresas reparar y modernizar la envejecida infraestructura petrolera de Venezuela. Los precios de la gasolina ya están en mínimos históricos. El precio promedio de la gasolina al por menor el lunes fue de $2.81, según la AAA . Es el más bajo desde marzo de 2021.

Si bien el menor precio del petróleo podría hacer que la gasolina sea más barata en las gasolineras, probablemente también significaría menores ingresos para las mismas grandes compañías petroleras con las que Trump cuenta para financiar la reconstrucción de la industria petrolera de Venezuela con miles de millones de dólares en inversión extranjera.

Trump ha reconocido a NBC News que no tiene todavía el compromiso de las petroleras para la operación Venezuela antes de su ejecución y que en estos momentos es "demasiado pronto" para informar de esos compromisos o de si ha hablado con los principales ejecutivos de los tres mayores productores de petróleo de Estados Unidos, Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips.

El secretario de Energía, Chris Wright, planea reunirse con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips esta semana para hablar sobre la industria petrolera de Venezuela, informó Bloomberg News el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Wright será la persona clave en la campaña más amplia de la Administración Trump para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela, dijo el lunes un funcionario de la Casa Blanca.