Los líderes de los grandes países de Europa respaldan a Dinamarca y piden a EEUU respetar la soberanía de Groenlandia

Los líderes de los pesos pesados de Europa, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y Polonia han salido en defensa de Dinamarca, con una declaración conjunta en la que llaman a Estados Unidos a respetar la soberanía del pueblo de Groenlandia, ante las amenazas del presidente Donald Trump.

Trump ha puesto a Groenlandia en el punto de mira. Washington ha renovado sus amenazas sobre el territorio independiente bajo control danés. De hecho, el documento que firman el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, el briánito Keir Starmer y la danesa Mette Frederiksen llega después de que el asesor de Trump, Stephen Miller, haya puesto en cuestión la legitimidad del reino danés para controlar el territorio.

"La verdadera pregunta es qué derecho tiene Dinamarca a ejercer su control sobre Groenlandia. ¿En qué se basa su reclamación territorial? ¿En qué se basa para que Groenlandia sea una colonia de Dinamarca?", ha dicho Miller en una entrevista con CNN. El asesor de Trump ha asegurado que "nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

Socios o enemigos

En esa misma entrevista, Miller ha dicho que "para que Estados Unidos asegure la región ártica y proteja y defienda los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos". Pero los líderes europeos discrepan. En su declaración firmada este martes insisten en que la seguridad del Ártico "es una prioridad” para la OTAN y "los aliados están intensificando sus esfuerzos". Dinamarca, incluida Groenlandia, ha recordado, forma parte de la organización.

Macron, Merz, Meloni, Sánchez, Tusk, Starmer y Frederiksen han puntualizado que la seguridad de la región ártica "debe lograrse colectivamente", en colaboración con todos los aliados, "incluido Estados Unidos", y en el respeto al derecho internacional. En particular, los europeos han insistido en la importancia de garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. "Estos son principios universales y no cesaremos de defenderlos", han advertido.

"Groenlandia pertenece a su pueblo", han insistido, "corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen". Esta declaración se suma al respaldo de los países nórdicos que salieron también en defensa de Frederiksen después de que Trump renovara sus amenazas contra Groenlandia.

Sin embargo, la declaración, que apenas cuenta con el respaldo de seis de los veintisiete países de la Unión Europea, aunque se han sumado después otros gobiernos como el de Países Bajos, vuelve a dejar en evidencia la política exterior del bloque. En plenas negociaciones con Washington para lograr un acuerdo de paz para Ucrania, no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse a molestar a la Casa Blanca. Preguntada por la cuestión, la portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Anitta Hipper, se ha limitado a reiterar el "apoyo a la integridad territorial de Groenlandia" y ha puntualizado que para garantizar la seguridad en el Ártico, "Estados Unidos es un socio esencial".