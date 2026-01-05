Delcy Rodríguez invita a Trump a trabajar en una agenda común pero el magnate le exige "acceso a todo" para no volver a atacar

"Extendemos la invitación al Gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera". El llamado de Delcy Rodríguez, flamante "presidenta encargada" de Venezuela a Donald Trump para encauzar las relaciones después de la captura de Nicolás Maduro fue interpretado como una suerte de infructuosa "bandera blanca". Pero el multimillonario republicano ha planteado exigencias mayores. "Queremos acceso a todo lo que pidamos, acceso al petróleo, a carreteras y puentes para reconstruirlos, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar". Y recordó que las formalidades institucionales de Venezuela son a su criterio irrelevantes porque "estamos a cargo" de la situación. Previamente Trump había dicho al semanario The Atlantic que si Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro.

La "presidenta encargada" tuvo en la noche del domingo su primera reunión con el Consejo de Ministros. Se la vio acompañada de los ministros de Defensa e Interior, el general Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, las otras dos figuras de peso del madurismo. Al concluir el encuentro, Rodríguez publicó en Telegram un extenso mensaje: "presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento". También expresó un anhelo de "gran potencia" para Venezuela donde todos los ciudadanos "de bien" puedan encontrarse.

Para Rodríguez es "prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia". El tono de su mensaje se separó del primer discurso al frente del Ejecutivo, el sábado por la noche, cargado todavía de un énfasis propio de los días previos a los acontecimientos que parten en dos la historia contemporánea venezolana. "Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", señaló Rodríguez. "Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos". Reivindicó por último el derecho del país sudamericano "a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Nuevas advertencias

El mismo domingo Trump había advertido que si las actuales autoridades venezolanas "no cumplen" con su pliego de condiciones Estados Unidos "lanzaremos un segundo ataque" para el que "seguimos preparados". Al hablar con los medios de prensa a bordo del Air Force One Trump, el magnate remarcó que "depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo" que los aviones norteamericanos vuelvan a bombardear.

En medio de los mensajes cruzados, los analistas todavía no alcanzan a definir con precisión en ciclo político que se ha abierto a partir del pasado sábado. "¿Se trata realmente de una transición tutelada por EEUU y acordada con parte de la misma administración ahora sin Maduro? ¿O es la continuidad del chavismo atrincherado que se resiste a dejar el poder y decide enfrentar al señalado imperialismo? ", se preguntó el portal Efecto cocuyo. El analista político Benigno Alarcón se inclinó por el primer escenario. "No creo que dentro de la agenda estratégica de los EEUU, tomando en cuenta el componente ideológico y la manera en que se han comportado, esté la continuidad de un Gobierno como el que presidía Maduro". A su criterio, "hacer una transición con una intervención e introducción masiva de tropas como sucedió por ejemplo en Irak o Afganistán, o en otros países, es un tema que tiene mucho rechazo en los EEUU y normalmente nunca sale bien". A pesar de que esa no parece ser la opción de Trump, Alarcón expresó sus dudas sobre el éxito de una transición "ordenada" con Rodríguez"que pueda finalizar en "elecciones en el corto plazo".