Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela
Delcy Rodríguez ha jurado su cargo y ha llamado a cooperar con Estados Unidos. Rodríguez se ha reivindicado como vicepresidenta y no como presidenta de Venezuela. Era la nuevo dos de Maduro y ahora es la elegida por Trump. Para sorpresa de todos, la Casa Blanca llevaba meses pensando en ella como reemplazo de Maduro y no en la opositora María Corina Machado. Delcy Rodríguez es una histórica del chavismo y ha sorprendido también la rapidez con la que se ha puesto a disposición de Trump. Ella es la elegida, la considera una profesional por su gestión de la industria petrolera, lo que facilitará la entrada de las petroleras norteamericanas.
Últimos vídeos
Lotería del Niño