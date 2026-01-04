Las imágenes de Nicolás Maduro bajando del avión en Nueva York
Está previsto que el denostado presidente venezolano comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo
Redacción
El avión militar Boeing 757 que ha trasladado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los Estados Unidos de América ha aterrizado el sábado por la noche en el aeropuerto de Stewart, en el estado de Nueva York. Maduro ha bajado las escaleras encapuchado, acompañado de agentes del Departamento de Control de Drogas de EE. UU., y se espera que sea trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York, a unos 100 kilómetros al sur de este aeropuerto.
Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN. Allí está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El mandatario venezolano llegó al aeropuerto internacional acompañado de decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA).
Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha difundido una imagen de Maduro esposado a bordo del buque USS Iwo Jima, finalmente ha llegado a los Estados Unidos por aire. Una operación del ejército de EE. UU. ha capturado a Maduro y a su pareja, Cilia Flores, en Caracas con el pretexto de llevarlos ante la justicia estadounidense y Trump ha anunciado que a partir de ahora controlarán Venezuela con un gobierno designado desde Washington hasta que haya una transición. Durante este período explotarán los recursos petrolíferos del país.
- La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
- Arden seis coches en el incendio de un taller en Tenerife
- Actualización de las alertas en Canarias: vientos de hasta 90 kilómetros hora en Tenerife
- Lope Afonso: «La mayoría prefiere que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife»
- La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
- La bollería francesa hecha en Tenerife que triunfa en el casco histórico de La Laguna