Ataque a Venezuela
Trump publica la primera imagen de Maduro esposado a bordo de un buque de la Armada de EEUU
En la fotografía, el presidente venezolano sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos en el uniforme
Redacción / agencias
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.
"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.
Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.
- La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
- Arden seis coches en el incendio de un taller en Tenerife
- Actualización de las alertas en Canarias: vientos de hasta 90 kilómetros hora en Tenerife
- Lope Afonso: «La mayoría prefiere que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife»
- La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
- La bollería francesa hecha en Tenerife que triunfa en el casco histórico de La Laguna