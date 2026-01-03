¿Qué sabemos y qué no sabemos del ataque de Estados Unidos a Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero, Caracas, capital de Venezuela, ha registrado varias detonaciones y explosiones en plena escalada de tensiones con Estados Unidos que, antes de acabar el año ya atacó un muelle portuario donde supuestamente se almacenaban drogas. Estos ataques han llegado después de meses de tensión entre ambos gobiernos, durante los que Estados Unidos ha atacado en varias ocasiones supuestas narcolanchas.

Esto es lo que se sabe por el momento acerca del ataque de Estados Unidos a Venezuela.

¿Qué ha pasado?

Estados Unidos ha bombardeado esta madrugada varias zonas civiles y militares estratégicas de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado a su líder Nicolás Maduro. El anuncio del presidente Donald Trump sobre el "arresto" del presidente venezolano fue en los hechos confirmados por toda su línea de sucesión.

¿Dónde está Maduro?

Horas después de los ataques, Washington ha anunciado que el líder venezolano Nicolás Maduro ha sido capturado junto a su mujer, y trasladados fuera del país.

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez exigió una "prueba de vida inmediata" de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Esta prueba de vida ha llegado durante la tarde del sábado. Se trata de una imagen de Maduro dentro del portaviones Iwo Jima, con un antifaz opaco. En la imagen solamente se puede ver al presidente venezolano, a pesar de que su esposa también ha sido capturada junto a él.

En estos momentos, tanto Maduro como Flores estarían viajando en un barco con destino Nueva York, según ha informado Trump en una rueda de prensa. "Luego se tomará una decisión, supongo, entre New York y Miami o Florida."

Aún así, la cadena norteamericana ABC ha informado de que Maduro pasaría por la Bahía de Guantánamo antes de partir hacia Nueva York.

Los objetivos atacados

El Gobierno de Venezuela aseguró que los ataques, acompañados del sobrevuelo de aviones y helicópteros, además de Caracas golpearon a los estados colindantes de Miranda, La Guaira y Aragua.

Durante las primeras horas de la ofensiva fueron bombardeadas bases militares, puertos, aeropuertos, infraestructuras de telecomunicaciones y otros objetivos civiles.

Uno de los objetivos fue el Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar del país, sede del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Otro de los puntos atacados habría sido la base aérea El Libertador, también conocida como Palo Negro, la más importante del país.

También fueron atacadas la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, la principal base aérea de Caracas, así como el aeropuerto civil de Higuerote, en el estado de Miranda.

En La Guaira se registraron también fuertes explosiones. Es uno de los principales puertos comerciales y militares de Venezuela, muy relevante para el abastecimiento de la capital y el comercio exterior venezolano.

En los montes que circundan Caracas fue bombardeado el Cerro el Volcán, también conocido como ‘el cerro de las antenas’, por las infraestructuras críticas que alberga para las telecomunicaciones y las señales de radio y television.

La reacción del Gobierno Venezolano

El Ejecutivo denunció "ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles".

El mensaje institucional hace un llamado a la solidaridad internacional. "Ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria".

La división del pueblo Venezolano

Aunque la tensión retórica y militar ya presagiaba una escalada, la velocidad de los acontecimientos ha sorprendido a muchos venezolanos.

La noticia está siendo recibida como un soplo de aire fresco por parte de la comunidad venezolana exiliada, que llevaba décadas esperando ansiosa el colapso del régimen erigido hace casi tres décadas por el comandante Hugo Chávez.

Sin embargo, también hay preocupación. "He soñado con este momento durante casi 30 años, pero ahora el sentimiento es agridulce. Me imaginaba una salida pacífica y democrática y ver las calles de tu país incendiadas no es una gran alegría", explica Richard Sánchez, opositor y miembro de la asociación de venezolanos en Cataluña.