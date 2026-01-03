Crisis internacional
La fiscal general de Trump anuncia la imputación de Maduro y su esposa en Nueva York
El mandatario venezolano ya fue imputado por narcotráfico por EEUU en el primer mandato de Trump en 2020 pero no se habían planteado cargos contra Cilia Flores
Pam Bondi, la fiscal general del gobierno de Donald Trump ha anunciado con un mensaje en X que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el distrito sur de Nueva York. En ese mensaje ha declarado también que “pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”.
Los cargos contra el mandatario venezolano y su esposa, según el mensaje colgado por Bondi en la red social poco antes de las 7.30 horas de la mañana en Washington, son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de metralletas y aparatos destructivos contra EEUU.
Maduro ya fue imputado por EEUU en 2020, durante el primer mandato de Trump, con cargos de tráfico de drogas y corrupción. No hay conocimiento de que Flores, su esposa, hubiera sido acusada previamente por las autoridades estadounidenses
Bondi en su mensaje ha dado las gracias al presidente Trump “por haber tenido el valor de reclamaran rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”. También ha dado su agradecimiento a los “valientes militares” que condujeron la “increíble y triunfal operación” para capturar a quienes ha definido como “dos supuestos narcotraficantes internacionales”.
Media hora antes que Bondi y también a través de un mensaje en X el secretario de Estado, Marco Rubio, había recordado que Maduro está imputado por el tráfico de drogas a EEUU desde 2020. Rubio lo ha definido como líder del Cártel de los Soles, el grupo que EEUU declaró recientemente organización narcoterrorista, y al que ha acusado de "haber tomado el país". Esa es la base legal argumental, cuestionada por expertos, con que el gobierno de Trump ha estado lanzado sus acciones contra Venezuela.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
- Arden seis coches en el incendio de un taller en Tenerife
- Actualización de las alertas en Canarias: vientos de hasta 90 kilómetros hora en Tenerife
- Lope Afonso: «La mayoría prefiere que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife»
- La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
- La bollería francesa hecha en Tenerife que triunfa en el casco histórico de La Laguna