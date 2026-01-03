EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump ordenó atacar el país, según CBS News

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News. Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas y otros puntos del país y el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Decenas de personas salen del mayor complejo militar venezolano tras las explosiones en Caracas Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela. Una de las explosiones, de las que el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a EEUU, que, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente, ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató.

Restos de fuego y daños en el vallado de la base aérea de La Carlota tras las explosiones Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos. Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

Cuba condena ataque de EEUU a Venezuela y pide una reacción internacional El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional. "#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X.

La Fuerza Aérea de EEUU prohíbe las operaciones en el espacio aéreo venezolano en medio de ataques La Fuerza Aérea de EEUU emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS. La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió a los aviones comerciales estadounidenses operar a cualquier altitud sobre el espacio aéreo de Venezuela, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso en el país sudamericano. En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.

El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España está a salvo El Gobierno ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo. Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.

Trump ordenó ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares, según la cadena CBS El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Maduro hace una llamamiento a movilizarse contra la "gravísima agresión militar" estadounidense Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción. "Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", dice un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.

Caracas acusa a EEUU de querer "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela" En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

Maduro declara el estado de conmoción exterior en Venezuela tras la "agresión militar" de EEUU El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira. En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".