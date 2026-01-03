Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisMamotreto de AñazaPremio a dos institutos de TenerifeAsociación para los afectados por las termitasCabalgata de Reyes en Santa Cruz
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump ordenó atacar el país, según CBS News

Donald Trump ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, según informaron fuentes de la Administración de EEUU a la cadena CBS News

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Humo sobre la base de La Carlota, en Caracas, tras escucharse detonaciones durante la noche.

Humo sobre la base de La Carlota, en Caracas, tras escucharse detonaciones durante la noche. / AP

Redacción

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News. Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas y otros puntos del país y el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents