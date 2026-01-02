Trump achaca las manchas de sus manos a que toma mucha aspirina por "superstición" y asegura tener "buena genética"

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoce que toma una alta dosis de aspirina por "superstición" y aseguró tener "buena genética" en una entrevista sobre su salud con 'The Wall Street Journal' (WSJ) publicada este jueves. El WSJ indica que la entrevista con Trump fue telefónica y espontánea, y que tuvo lugar después de que el diario compartiera detalles con la Casa Blanca sobre su seguimiento de la salud del presidente, lo que pareció irritarlo.

"Hablemos sobre salud de nuevo, por enésima vez. Mi salud está perfecta", declaró Trump, que atribuye a su herencia genética su buena energía a sus 79 años de edad: "La genética es muy importante. Y yo tengo muy buena genética". Uno de los temas que aborda el artículo es su consumo de 325 miligramos de aspirina al día, según indicó su médico, Sean Barbarella, quien señala que la usa como "prevención cardíaca" en contraposición a una dosis baja estándar de unos 81 miligramos.

"Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón (...). Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón. ¿Tiene sentido?", comentó Trump, que dijo ser "un poco supersticioso". "Les gustaría que me tome la (dosis) más pequeña (...). Me tomo la grande, pero lo he hecho durante años y lo que ocurre es que provoca hematomas", agregó el presidente, que sigue ese hábito desde hace 25 años, indica el 'WSJ'.

Trump admite usar "maquillaje" en las manos después de que alguien lo "golpee", y reconoce que en una ocasión, tras chocar la mano con la ahora fiscal Pam Bomdi, el anillo de esta le hizo una pequeña herida que sangró. Otro tema es el de su sueño, pues envía mensajes o llama a sus asesores a las dos de la madrugada o más tarde, a lo que responde que nunca ha sido un "dormilón" y argumenta que cierra los ojos en algunas reuniones porque es "relajante".

El mandatario también destaca que no le interesa una rutina de ejercicio más allá del golf porque le parece "aburrido", y explica que "caminar en una cinta o correr en una cinta durante horas, como hacen otras personas", no es lo suyo. Además, Barbarella aclaró que el presidente tiene una "insuficiencia venosa superficial crónica" que inflama la parte baja de sus piernas, una condición que trató con unos calcetines de compresión un tiempo. "No me gustaban", añadió Trump.

El médico sostuvo que Trump, que es el hombre de mayor edad en asumir la presidencia de EEUU, "tiene una salud excepcional y está perfectamente equipado para ejecutar sus deberes".