Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Trump dice que sin Netanyahu Israel "tal vez ya no existiría"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que si no fuera por el primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, Israel "tal vez ya no existiría", un comentario que se produjo en una rueda de prensa plagada de elogios entre ambos mandatarios y en la que no se ofrecieron detalles sobre lo discutido en la reunión que ambos mantuvieron hoy a puerta cerrada.

En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida, Trump describió a Netanyahu como "un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra", agregando que si otro hubiese estado en su lugar quizá el país ya no existiría.

Ambos mandatarios emplearon más de 20 minutos en intercambiar elogios el uno hacia el otro sin dar detalles sobre los puntos tocados en una reunión sostenida minutos antes, donde la prioridad era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la franja de Gaza.