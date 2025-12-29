En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia asegura haber derribado 89 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y el mar de Azov
Los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron durante la pasada noche 89 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones rusas y el mar de Azov, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 89 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.
Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
Es la tercera vez en un año que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Estados Unidos. Esta vez en Mar-a-Lago, la residencia personal del presidente estadounidense en Florida. Tras dos meses críticos de negociaciones para lograr una tregua en Ucrania, Trump y Zelenski han alcanzado un acuerdo sobre “el 90%” de los aspectos del plan de paz de 20 puntos, propuesto inicialmente por la delegación estadounidense y que ha ido sufriendo modificaciones a medida que han avanzado las conversaciones. Aun así, los líderes de ambos países han asegurado que quedan escollos por superar, entre ellos la gestión de la región del Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia. (Seguir leyendo)
Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca"
Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, han coincidido este sábado al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca" aunque el mandatario norteamericano ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".
"Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", ha manifestado Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", ha insistido en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".
Trump cree que Putin es "serio" cuando habla de lograr la paz con Ucrania
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación hoy con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que él es "serio" para lograr un acuerdo.
El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay "demasiada gente muriendo".
Trump percibe que el final de las negociaciones está próximo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, han comenzado una esperada reunión en la residencia del mandatario norteamericano en Palm Beach (Florida) para tratar un acuerdo de paz con Rusia; "hechuras de un acuerdo", en palabras de Trump, quien ve próximo el final de las negociaciones.
"Creo que estamos en las fases finales de las negociaciones", ha indicado Trump a las puertas de su mansión Mar-a-Lago, acompañado del presidente ucraniano, "porque de lo contrario" la guerra con Rusia "va a durar mucho tiempo".
Zelenski se muestra esperanzado en lograr objetivos para su país antes de fin de año
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski está esperanzado en que se tomen decisiones importantes para su país antes de que finalice el 2025, con el apoyo de los países que respaldan las negociaciones de paz para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.
"Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año, y mucho se puede decidir antes del Año Nuevo", indicó este domingo en su cuenta de X antes de la reunión que sostendrá hoy con el presidente de EE.UU, Donald Trump, para discutir el plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington.
Trump habla con Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pocas horas del comienzo esta tarde-noche del encuentro que el mandatario norteamericano mantendrá en Florida (EEUU), con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
"Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski", ha hecho saber Trump en su plataforma Truth Social.
Ucrania asegura haber alcanzado con un ataque con drones una refinería rusa
Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguraron este domingo haber alcanzado con un ataque con drones la refinería rusa Sirzan, en la región de Samara, donde se declaró un incendio.
"Para reducir el potencial económico y militar del agresor ruso, miembros de las fuerzas de defensa ucranianas atacaron la refinería Sirzan, en la región de Samara en la Federación Rusa. Se registró un ataque con drones seguido de un incendio", dijeron las Fuerzas Armadas en su cuenta de Facebook.
Zelenski aterriza en Miami para reunirse con Trump
