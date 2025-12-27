Guerra
Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
Han causado al menos un muerto y 19 heridos en regiones del noreste y sur
EFE
Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.
Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.
En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.
Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.
Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.
Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.
Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parta de las garantías de seguridad para Kiev.
Este viernes el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el próximo domingo, para debatir el borrador del plan de paz de Zelenski, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.
"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.
- Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
- Mueren dos personas en el incendio de una casa en Tenerife
- Fallece una motorista accidentada en la autopista del sur de Tenerife
- El Médano se consolida como uno de los mejores lugares para vivir en Tenerife, lejos de las grandes ciudades
- Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación de monóxido en Palencia
- Paso vital para desatascar Tenerife: sale a concurso el tercer carril de la autopista del norte
- Mueren dos personas en el incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo
- Los orígenes de Dani Martín, el vuelo de un portero