En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski ha revelado los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra, que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas en el Donbás
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega
Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.
"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas", señaló Defensa en un comunicado publicado junto con un vídeo en Telegram.
El mando militar ruso indicó que, en algunas etapas de la ruta de los bombarderos portamisiles, estos fueron vigilados por cazas de otros países.
Un ataque de drones ucranianos provoca un incendio en dos tanques de petróleo en Krasnodar
En el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, se incendiaron dos tanques de petróleo tras un ataque de drones ucranianos perpetrado durante la pasada noche, informaron este jueves las autoridades locales.
Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.
Zelenski felicita a ucranianos cuarta Navidad en guerra y pide que se cumpla deseo de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este miércoles a los ucranianos la cuarta Navidad que pasan en guerra desde el inicio de la invasión rusa y pidió que se cumpla el deseo de alcanzar pronto la paz.
"En Nochebuena, los rusos demostraron una vez más quiénes son realmente. Bombardeos masivos, cientos de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles 'Kinzhal', de todo", dijo en su mensaje respecto al ataque ruso de la última noche.
"Así es como actúan los que no tienen absolutamente nada en común con la religión cristiana ni con nada humano", denunció Zelenski.
Rusia condena a 19 años de cárcel a un colombiano que luchó con Ucrania
Un tribunal ruso en territorio de la región ucraniana de Donetsk condenó este miércoles a 19 años de cárcel a un colombiano, acusado de luchar en filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos.
Según la agencia TASS, que cita el veredicto judicial, el tribunal consideró suficientes las pruebas recabadas por los investigadores para condenar a Óscar Mauricio Blanco López.
Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov
Al menos una persona ha muerto y otras trece han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre una central termoeléctrica ubicada en la ciudad ucraniana de Járkov. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado desde Telegram que han sido cuatro los ataques que han caído sobre estas instalaciones, provocando una fuerte caída del sistema eléctrico de la ciudad, afectando directamente al suministro de calefacción y al transporte público.
Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania
Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania ahora que el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha puesto al corriente al presidente, Vladímir Putin, de los resultados de las conversaciones en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos".
Kiev dice que dos policías rusos muertos en atentado habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos
Los servicios secretos ucranianos afirmaron este miércoles que los dos policías rusos que murieron en un atentado en Moscú esta madrugada habían combatido en Ucrania y, en concreto, habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos. Fuentes de la inteligencia militar ucraniana, el GUR, aseguraron a diversos medios ucranianos, como la agencia Interfax o el digital Kyiv Post, que el atentado fue cometido por un habitante de Moscú contrario al Kremlin.
El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania
El Papa León XIV ha lamentado que las autoridades de Rusia hayan rechazado declarar un alto el fuego durante la festividad de la Navidad, una solicitud realizada desde el Vaticano, y ha afirmando que le ha causado "gran tristeza". "Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Reitero esta petición", ha afirmado en declaraciones a la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, Italia. El Pontífice ha hecho un llamamiento a las personas "de buena voluntad" para que "al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador". "Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas y un día de paz en todo el mundo", ha agregado.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la región de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en el marco de los avances territoriales obtenidos por las tropas rusas en el país europeo durante los últimos meses. "Las Fuerzas Armadas de Rusia han extendido su control a la localidad de Zarechnoie, en Zaporiyia", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que ha matizado que la "liberación" de la zona ha corrido a cargo de "las unidades del grupo militar Este".
Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea un posible compromiso en el Donbás
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos. En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos informaron este miércoles, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el día de hoy.
- El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
- La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
- Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y sigue siendo un referente
- La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal
- Operativo contra el intrusismo en el taxi en el aeropuerto
- La Aemet avisa de inestabilidad en Tenerife: lluvias, viento fuerte y bajada de temperaturas
- Viaje al campo vía Holanda: la historia de la granja de Aray Santana e Ira Louwe en Tenerife