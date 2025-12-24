Guerra digital
EEUU sanciona y veta la entrada al excomisario de la Comisión Europea Thierry Breton por las regulaciones tecnológicas
El Gobierno de Trump considera a Breton "la mente maestra" , que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales
Redacción
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado sanciones contra cinco personalidades europeas que abogan por una regulación estricta de la tecnología y contra la desinformación en línea, entre ellas el excomisario francés de la Comisión Europea Thierry Breton. Las personas sancionadas también tienen prohibida la entrada a EEUU por avalar legislaciones que se asemejan a una "censura" en detriento de los intereses estadounidense, en palabras del Departamento de Estado.
"Durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses para que castiguen los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo", criticó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X para añadir: "La Administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial".
La medida apunta contra Breton, excomisiario europeo de Mercado Interior que lideró la regulación digital en Europa. El francés chocó con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas de la Unión Europea (UE).
"La mente maestra"
El Departamento de Estado describió a Breton como "la mente maestra" detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.
"¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?", reaccionó el excomisario en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el entonces senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950. "Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA", agregó Breton. A "nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan", remató.
El Gobierno francés ha criticado "firmemente" que la Administración estadounidense haya prohibido la entrada al país del que fuera comisario europeo de Mercado Interior entre 2019-2024.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, reaccionó tras las medidas comunicadas: "Los pueblos son libres y soberanos y no se dejarán imponer por otros las reglas que ellos deciden aplicar a su propia esfera de internet", aseveró Barrot, en un mensaje en 'X'.
La DSA europea, aprobada por los 27 países miembros de la UE, incluye medidas como la obligación para las plataformas de eliminar de las redes sociales contenido juzgado ilegal y la protección de los menores respecto a la publicidad personalizada.
Hace unas semanas, la Comisión Europea (CE) impuso una multa de 130 millones de euros a 'X', propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia.
