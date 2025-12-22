En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones usando deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos congelados
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Muere un jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con un coche bomba en Moscú
Un alto mando del Estado mayor del Ejército ruso murió hoy tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó el atentado a la inteligencia ucraniana. "Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov", declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko. Indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucraniana.
Un ataque de drones ucranianos daña dos muelles y dos barcos en la región de Krasnodar
Dos muelles y dos barcos resultaron dañados hoy tras un ataque perpetrado por drones ucranianos contra un embarcadero en la localidad de Volná, a orillas del mar Negro, en la región rusa de Krasnodar. "En la localidad de Volná del distrito Temriúkski debido al ataque de drones resultaron dañados dos muelles y dos barcos", informaron en Telegram las autoridades locales. Todos los tripulantes de los barcos fueron evacuados, sin que se reportaran víctimas, añadieron. Horas antes las autoridades indicaron que en una de las terminales de bombeo de crudo de esta localidad que acoge el puerto de Tamán se desató un incendio en una superficie de cien metros cuadrados tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado.
Rusia afirma que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz
El Gobierno ruso ha considerado este domingo que los cambios introducidos por Ucrania y sus aliados europeos al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos para el fin del conflicto "no mejoran" las perspectivas para una "paz duradera". "Estoy seguro de que las propuestas que los europeos y los ucranianos han presentado o están tratando de presentar definitivamente no mejoran el documento ni aumentan las posibilidades de lograr una paz duradera", ha afirmado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov ante la agencia de noticias Interfax. Este consejero del presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho estas declaraciones, si bien ha reconocido que aún no ha visto las propuestas por escrito, y después de la reunión en Miami del enviado especial de Moscú, Kirill Dmitriev, con la delegación estadounidense.
EEUU aborda con Ucrania las garantías de paz
Representantes de EE.UU. y Ucrania abordaron en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de un plan de paz con Rusia impulsado por Washington y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación. El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, hizo un recuento este domingo en X de las reuniones "productivas y constructivas" de los últimos tres días con sus pares ucranianos, que contaron con la presencia de aliados europeos "para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa".
En Suecia
Las autoridades aduaneras y la guardia costera suecas abordaron anoche un buque de carga ruso propiedad de una empresa incluida en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y que se encontraba anclado frente a Höganäs, en el sur de Suecia. Por la tarde, las autoridades suecas abandonaron el buque de carga Adler.
Deportación forzosa de 50 civiles
El comisario de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets, ha denunciado este domingo la "deportación forzosa" de 50 civiles ucranianos apresados por militares rusos en la región ucraniana de Sumi, fronteriza con Rusia. "Militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han deportado forzosamente a unos 50 ciudadanos ucranianos de la región de Sumi a su territorio", ha informado Lubinets en su cuenta en Telegram.
Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta las señales negativas de Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas.
"Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante que estas negociaciones sean constructivas, y mucho depende de que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.
En Miami (Florida) se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.
Los ucranianos tratan de mantener el espíritu navideño en medio de los ataques rusos
En medio de los cortes de electricidad generalizados, los ataques aéreos de Rusia y los combates en curso, las decoraciones navideñas aparecen en las calles ucranianas al tratar los lugareños, incluidos los que viven en las regiones del frente, de mantener algo del espíritu festivo, sobre todo por sus hijos.
"Nuestros soldados nos defienden en el campo de batalla mientras nosotros protegemos nuestra cultura aquí", dijo un orador en la inauguración de un belén frente al edificio del ayuntamiento de Leópolis, una ciudad en el oeste de Ucrania, a unos 900 kilómetros de la línea del frente.
Los primeros villancicos del año fueron cantados por un coro vestido de forma festiva, al que se unió un pequeño grupo de personas. También se pudo ver a varios hombres uniformados, entre ellos Andrí "Sacerdote", oficial de la 24.ª Brigada del Ejército, que actualmente defiende Donetsk.
Francia da la bienvenida a que Putin se abra a hablar con Macron y estudiará la modalidad
Francia señaló este sábado que da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Emmanuel Macron y estudiará en los próximos días "la mejor manera de proceder".
"Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder", detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.
Este pronunciamiento ocurrió después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declarara anoche que Putin estaba "dispuesto al diálogo" con su homólogo francés, quien ya había abogado por ello el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas.
Rusia dice que los ataques ucranianos en Jersón han matado a 133 civiles en 2025
Los ataques de las fuerzas ucranianas en la parte de la región de Jersón ocupada por Rusia han matado a 133 personas en lo que va de 2025, informaron este domingo las autoridades leales a Moscú.
"Según las estadísticas, desde principios de año, los servicios de emergencia han registrado más de 1.700 ataques", dijo Serguéi Gueorguiev, nombrado defensor del Pueblo en los territorios controlados por Rusia en Jersón, en declaraciones a la agencia Ria Nóvosti.
Según la fuente, en esos ataques murieron 133 civiles, tres de ellos niños, y fueron heridos otros 603.
