Trump confirma al empresario Benjamín Léon como nuevo embajador de Estados Unidos en España

Tras casi un año de tramitación, incluido un examen parlamentario, el empresario Benjamín León Jr. ha sido confirmado por la administración Trump como nuevo embajador de Estados Unidos en España. La embajada norteamericana en Madrid ha emitido una salutación a quien en breve será su nuevo jefe.

León, cuyo nombre estaba propuesto por la casa blanca desde enero pasado, superó la última evaluación de su candidatura en octubre, compareciendo ante el Senado.

El nuevo embajador nació en Holguín (Cuba) en 1944 y emigró en 1961 con su familia, tras el triunfo de la revolución castrista y "con solo cinco dólares en el bolsillo", cuenta una biografía publicada en medios estadounidenses. Es un miembro de la diáspora cubana en Estados Unidos, como también lo es su jefe, el secretario de Estado Marcos Rubio, hijo de emigrantes. Actualmente es un empresario especializado en la sanidad privada, propietario de Leon Medical Centers, con destacada presencia en Miami y el condado de Miami Dade.

Benjamín León ha sido además un destacado donante para la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales que le han devuelto el poder, aportando 2,8 millones de dólares. Previamente, en 2016, hizo también una gran donación, 2,5 millones de dólares, a la campaña de Marcos Rubio para senador.

Empresario

Benjamín León se inició en el negocio aportando servicios médicos a la comunidad de exiliados, con la Clínica de la Asociación Cubana (la CAC), de la que fue uno de los fundadores en 1971 y en la que confiaba ampliamente una comunidad que tenía dificultades de integración en los primeros momentos de su exilio. La venta de esa clínica y su red de consultorios en 1994 a una aseguradora privada por 500 millones de dólares le sirvió para fundar su actual empresa.

Los Leon Medical Centers, ahora dirigidos por un hijo suyo, se presentan al público norteamericano -especialmente el de origen hispánico- como uno de los principales proveedores de servicios en Florida para la sanidad del Medicare (sistema semipúblico federal) y la atención a mayores de 65 años.

Como filántropo, León es también fundador de una escuela de enfermería en la Florida y un centro de investigación de cuidados geriátricos. Su principal hobby es la hípica. Es de hecho dueño de una yeguada, los Establos Besilu, para la cría de caballos pura sangre.