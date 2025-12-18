Tensión en Latinoamérica
EEUU mata a otras cuatro personas en el hundimiento de una supuesta narcolancha en el Pacífico
La campaña militar que Donald Trump ha abierto en el hemisferio sur no se frena. Este miércoles, poco antes de que el presidente de Estados Unidos ofreciera un discurso a la nación donde se había especulado que podría llegar a declarar la guerra a Venezuela, el Comando Sur y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han anunciado en redes sociales que han hundido otra supuesta narcolancha, como las cinco anteriores en el Pacífico. En el ataque han matado a cuatro personas, supuestos narcotraficantes.
Con este son ya 26 las embarcaciones hundidas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe en ataques que han dejado al menos 99 víctimas mortales.
Aunque Washington justifica lo que ha bautizado como Operación Lanza del Sur como parte de un "conflicto armado" con cárteles de la droga que ha designado como organizaciones terroristas, hay grandes interrogantes sobre su legalidad, tanto según las normas estadounidenses como el derecho internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro González se desvincula del CD Tenerife
- El primer muelle flotante de Canarias sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos
- El Cabildo de Tenerife excluye a ambientalistas y científicos del desarrollo del Plan del Teide
- Dos empleados de un hotel de Tenerife, detenidos por robar más de 100.000 euros de la caja de la discoteca
- Guía para acceder al Teide a ver la nieve: qué carretera usar, horarios permitidos y dónde aparcar
- La Aemet avisa: cielos nubosos, lluvias y viento este miércoles en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 contará con once candidatas adultas, once mayores y diez infantiles a reina
- Santa Cruz inicia la recuperación del monte que se perdió para poder comer