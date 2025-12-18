Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Heridos más de diez palestinos por el impacto de un mortero en Gaza que Israel achaca a un error Alrededor de diez palestinos han resultado heridos este miércoles a causa del impacto de un proyectil de mortero en la ciudad de Gaza, un suceso que el Ejército de Israel ha achacado a un fallo durante el disparo y que se ha prometido a investigar, en medio del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el enclave palestino. Fuentes de los servicios de emergencias gazatíes han elevado a once los heridos, entre ellos varios en estado grave, según ha informado el diario palestino 'Filastin'. Por ahora no se han confirmado muertos, si bien algunos medios han señalado que al menos una persona habría fallecido.

La AP pide una intervención internacional La Presidencia de la Autoridad Palestina ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para poner fin a las "continuas violaciones coloniales de Israel", en medio del aumento de los ataques por parte de colonos y los permisos para edificación de nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Nabil abú Rudeina, portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas, ha recalcado que estas acciones violan el Derecho Internacional y ha cargado contra los recientes permisos a la construcción de otros 19 asentamientos en Cisjordania, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el martes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024. "Podemos confirmar que el ataque tuvo lugar cerca de la localidad de Taibé, donde los militares atacaron y mataron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá", han indicado las fuerzas israelíes en un comunicado.

Recuperan otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado hace dos años por Israel Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han anunciado este martes que han recuperado otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza (norte) alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre de 2023. La Defensa Civil de Gaza ha informado de que "por segundo día consecutivo" ha recuperado una treintena de cuerpos que estaban "atrapados" bajo los restos de la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Rimal, al oeste de la ciudad. A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, ha explicado que los equipos de rescate continuarán buscando los cuerpos restantes desaparecidos bajo los escombros de la casa, "utilizando equipo limitado como una retroexcavadora y una excavadora".

La ONU condena ante el Consejo de Seguridad la "glorificación de la violencia" por funcionarios israelíes El coordinador humanitario de Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado, Ramiz Alakbarov, se ha mostrado "consternado" ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la "glorificación de la violencia" por parte de funcionarios israelíes y ha condenado la "incesante expansión" de los asentamientos tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este. "Estoy consternado por la glorificación de la violencia por parte de funcionarios, su participación en provocaciones peligrosas, incitación y lenguaje incendiario. La incitación a la violencia debe cesar de inmediato", ha subrayado durante su turno de palabra, sin aludir a ningún alto cargo israelí en específico.

El Ejército israelí mata a un palestino que cruzó la 'línea amarilla' en el sur de Gaza El Ejército israelí mató a un palestino este martes después de que supuestamente traspasara la conocida como línea amarilla en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales. "Hoy martes, tropas del Ejército israelí que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se les acercó portando un objeto sospechoso, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas", reza la nota del Ejército. "Tras la identificación, las tropas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", afirma el mensaje.

Israel dice que el adolescente palestino muerto el lunes a manos de sus tropas "estaba lanzando piedras" El Ejército de Israel ha afirmado este martes que el adolescente palestino muerto el lunes por disparos de militares israelíes en Cisjordania estaba participando en "disturbios" que incluyeron "el lanzamiento de piedras", en medio del aumento de las incursiones israelíes y los ataques por parte de colonos en esta zona de los Territorios Palestinos Ocupados. Así, ha afirmado que el adolescente, identificado como Amar Yaser Muhamad Taamra, de 16 años, fue tiroteado en Tuqu después de que "estallaran unos disturbios que incluyeron el lanzamiento de piedras contra las fuerzas", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Hamás acusa a Israel de introducir en Gaza menos del 10% de combustible pactado en la tregua El grupo islamista Hamás acusó este martes a Israel de haber permitido el acceso a Gaza de menos del 10% del combustible que las partes habían acordado en el pacto de alto el fuego, según el portavoz de la organización Hazem Qassem. "Tiendas de campaña y refugios han quedado completamente inundados, sin calefacción y con las temperaturas en desplome, ya que la ocupación israelí ha permitido la entrada de menos del 10% del combustible acordado", advirtió en una nota sobre el temporal que afecta al enclave y se ha cobrado la vida de 11 personas por derrumbes o hipotermia.

Cerco a los activistas El tribunal militar de la prisión israelí de Ofer aprobó la detención administrativa por seis meses (sin cargos y prorrogable de forma indefinida) del conocido activista palestino Ayman Ghrayeb, confirmó a EFE este martes su hermano Bilal. "El proceso sumario se llevó a cabo en secreto y a puerta cerrada, negándose al propio abogado de Ghrayeb el acceso a cualquier información sobre las acusaciones que se le imputaban, más allá de una vaga insinuación de incitación, y sin revelar ninguna prueba que demostrara o refutara los presuntos cargos", recoge el comunicado al respecto compartido por el hermano de Ayman Gharyeb.