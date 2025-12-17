Trump amenaza con imponer sanciones contra las empresas europeas si la UE no retira su regulación tecnológica

La administración presidida por Donald Trump acentúa su chantaje a la Unión Europea. La Casa Blanca amenazó abiertamente este martes con imponer sanciones contra una serie de empresas europeas a menos que Bruselas desarticule su ambiciosa regulación tecnológica, una serie de leyes que tienen como misión frenar los abusos de poder de los gigantes de Silicon Valley y que Washington tacha de "discriminatorias y acosadoras" porque perjudican a su industria digital.

"Si la UE y sus Estados miembros insisten en seguir restringiendo, limitando y obstaculizando la competitividad de los proveedores de servicios estadounidenses mediante medidas discriminatorias, Estados Unidos no tendrá más remedio que empezar a utilizar todas las herramientas a su disposición para contrarrestar estas medidas injustificadas", advirtió el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, en un mensaje publicado en X.

Su amenaza podría traducirse en "la imposición de aranceles o restricciones a los servicios extranjeros, entre otras acciones" contra un reducido grupo de compañías tecnológicas europeas. El Ejecutivo trumpista ha señalado directamente a la española Amadeus y firmas como Accenture, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens y Spotify, acusándolas de poder "operar libremente en EEUU durante décadas, beneficiándose del acceso a nuestro mercado y a nuestros consumidores en igualdad de condiciones".

Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk durante la inauguración presidencial de Donald Trump. / Julia Demaree Nikhinson / BLOOMBERG

Intromisión contra la UE

Con esta maniobra, el Gobierno de Trump presiona públicamente a Europa para que se deshaga de un paquete de leyes aprobadas democráticamente por sus 27 Estados miembros. Una injerencia que Bruselas rechaza. "La UE es un mercado abierto y basado en normas (...) que se aplican de manera equitativa y justa a todas las empresas que operan en la UE. Estas normas garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas, en consonancia con las expectativas de nuestros ciudadanos", asegura un portavoz de la Comisión Europea en una de las habituales réplicas de perfil bajo.

En su segundo mandato presidencial, Trump ha reforzado sus lazos con Silicon Valley, meca de la industria tecnológica de EEUU. Esa alianza, que ha llevado a magnates e inversores del sector a ganar influencia en la administración estadounidense, un poder que se ha traducido en una clara apuesta por la desregulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial que beneficia sus bolsillos.

La UE es un mercado abierto y basado en normas (...) que se aplican de manera equitativa y justa a todas las empresas. Estas normas garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas, en consonancia con las expectativas de nuestros ciudadanos Comisión Europea

4.000 millones en multas

La extorsión de Washington a Bruselas responde a esa lógica. La Casa Blanca reitera desde hace meses su malestar con la UE por aplicar sus leyes digitales e imponer a las plataformas digitales multas que rondan los 4.000 millones de euros solo en el último año. En septiembre, Google fue penalizada con 2.950 millones de sanción por abusar de su dominio en el negocio de la publicidad digital para asfixiar a la competencia. En mayo, la UE multó a Apple y Meta con 500 y 200 millones por violar la Ley de Mercados Digitales.

Desde Trump al vicepresidente J.D. Vance, pasando por el Secretario de Comercio Howard Lutnick, EEUU sigue exigiendo a Europa descafeinar sus leyes digitales como contraprestación a todo tipo de acuerdos. El martes, Greer lamentó que por ahora no han obtenido "una respuesta significativa ni un reconocimiento básico de sus inquietudes", pero también dejó claro que la amenaza a la UE es solo un aviso para navegantes y que también chantajearán a otros países "que sigan una estrategia similar".