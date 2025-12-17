El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso Open Arms

El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado este miércoles la absolución del líder ultraderechista Matteo Salvini en el proceso judicial abierto por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados por la oenegé española Open Arms.

La corte debía pronunciarse sobre la validez legal del fallo absolutorio dictado el año pasado y determinar si durante el procedimiento se produjeron irregularidades. En este marco, la máxima corte italiana ha concluido que la sentencia se ajustó a la legislación vigente, según se ha sabido sin que se hiciesen públicas las motivaciones.

"No es una decisión técnica, es una decisión política. Tampoco hoy se ha hecho justicia, sino que se ha construido una impunidad", ha reaccionado el fundador de Open Arms, Oscar Camps, en un comunicado difundido a los medios. Camps considera que con su decisión, el tribunal "legitima el uso de sufrimiento humano como instrumento político" y avisa de que este tipo de fallos suponen un "precedente" que autorizará a "otros gobierno a cerrar los puertos, a retener a las personas en los barcos".

Con esta decisión queda cerrado uno de los episodios más controvertidos de la etapa de Salvini como ministro del Interior. En agosto de 2019, el entonces responsable de la política migratoria italiana mantuvo durante 19 días a 147 personas a bordo del buque Open Arms, que permaneció fondeado frente a la isla de Lampedusa sin autorización para desembarcar, lo que suscitó una gran indignación especialmente dentro del mundo humanitario.

Por su parte, Salvini, que no ha acudido a la audiencia, ha celebrado su victoria en las redes sociales. "Absuelto. Cinco años de proceso: defender las fronteras no es delito", ha escrito.

Su abogada, Giulia Bongiorno, también ha festejado la sentencia. Más aún. Al salir de la vista, la letrada ha defendido que el proceso "no debería ni haber empezado" y que la apelación de la Fiscalía era "totalmente descabellada" porque no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida. Según Bongiorno, el Open Arms tomó la decisión "por libre elección" esperar en alta mar, lo que "ciertamente no es un delito", según ha explicado en declaraciones a Efe.

En la misma línea se ha pronunciado la primera ministra, Giorgia Meloni, que ha dedicado "un aplauso" a la decisión de los jueces italianos. "Expresamos nuestra solidaridad y nuestra satisfacción con el vicepresidente", ha añadido la jefa del Gobierno italiano, en un tono bastante distinto al de confrontación que ha mantenido en los últimos tiempos con la justicia italiana.