Consejo Europeo
Sánchez defiende la ampliación de la UE a los Balcanes como inversión en paz y estabilidad
"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló el presidente del Gobierno español
EFE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la ampliación de la Unión Europea con países de los Balcanes Occidentales como una inversión en términos de estabilidad, prosperidad, paz y seguridad.
Sánchez ratificó su respaldo a la ampliación comunitaria en la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en la capital belga de forma previa al último Consejo Europeo del presente año.
El jefe del Ejecutivo subrayó que ampliar la UE es completarse y representa una oportunidad estratégica para la paz, la seguridad y la prosperidad.
"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló Sánchez en las redes sociales al término de esta cumbre.
El Gobierno español informó de que en la reunión se analizó el estado de las candidaturas de los países que optan a adherirse a la UE.
Ante ello, Sánchez consideró que es un imperativo estratégico avanzar en el camino de la integración apelando al actual contexto global.
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
- Santa Cruz 'corta' su árbol de Navidad y retira su gran bola por los efectos de la borrasca Emilia
- La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
- Expropiación de 12.202 metros cuadrados por la carretera Ofra-El Chorrillo
- El primer muelle flotante de Canarias sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos
- Operativo sin precedentes para evitar colapsos en El Teide tras la nevada de Emilia