La UE acuerda salvaguardas para proteger a los agricultores por el acuerdo UE-Mercosur

La Unión Europea (UE) acordó este miércoles el diseño final de las cláusulas de salvaguarda para el acuerdo comercial con el Mercosur que protegerán a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los países latinoamericanos, un paso clave para intentar sortear las dudas de algunos países reticentes al pacto. Los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE llegaron al acuerdo en una única ronda de negociación de urgencia que se extendió toda la tarde para intentar que la firma del pacto pueda mantenerse para el sábado en Brasil como estaba previsto, si bien las cláusulas acordadas no son la única condición que reclamaban algunos de los países dudosos con la firma del acuerdo.

La negociación ajustó el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercosur que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea: Bruselas y los gobiernos quería que fuera un 10% y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto, del 5%. Finalmente, será del 8%, lo cual implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 8% en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 8% inferior al del producto europeo comparable.

En los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar. La duración de las investigaciones del Ejecutivo comunitario vuelven también a los plazos originalmente previstos por Bruselas (seis meses en general y cuatro para los más sensibles). En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

Mecanismos de protección

"Hoy enviamos un mensaje claro: podemos avanzar con el acuerdo del Mercosur sin dejar desprotegidos a nuestros agricultores. Hemos acordado un mecanismo de salvaguardia firme, rápido y jurídicamente sólido que nos permite responder de manera oportuna a las perturbaciones del mercado y ofrece la certeza que el sector lleva tanto tiempo reclamando", aseguró el negociador jefe de la Eurocámara, el popular español Gabriel Mato. Por otro lado, la Eurocámara no logró sacar adelante su reclamo de que las salvaguardias incluyan una cláusula espejo que obliguen a los productores del Mercosur a respetar los estándares de producción europeos, ya que en principio es incompatible con el acuerdo negociado por Bruselas según fuentes parlamentarias.

En cambio, la Comisión Europea se ha comprometido a emitir "una declaración que asegure una alineación más potente de los estándares de producción que se aplican a los productos importados, especialmente en cuanto a bienestar animal y pesticidas en los países del Mercosur", explicó la Eurocámara en un comunicado. Una vez solventadas estas salvaguardias bilaterales, los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al pacto en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea pueda viajar el sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras un cuarto de siglo de negociaciones. Para ello es necesario el apoyo por mayoría cualificada en el Consejo de la UE y tanto Francia como -en menor medida- Italia mantienen sus reticencias. Las negociaciones continúan contrarreloj en Bruselas sobre este asunto. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que si la Unión Europea decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, "no habrá más acuerdo", al menos mientras él esté gobernando.

Oposición francesa

Pese a las salvaguardas planteadas, Francia volvió a oponerse a la imposición del pacto comercial entre Europa y el bloque económico suramericano, mientras que Italia lo considera prematuro. Brasil, además de apelar al líderfrancés Emmanuel Macron y a la italiana Giorgia Meloni para firmar el acuerdo con el argumento de que la agricultura brasileña no hará competencia a la de los países europeos, advirtió a la Unión Europea de que si no rubrica ahora el acuerdo con Mercosur, "no habrá más acuerdo". Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, defendió la necesidad de rubricar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, y afirmó que quienes le ponen pegas en la situación actual no han comprendido todavía las prioridades a las que se debe aspirar ante los retos estratégicos a los que se enfrenta Europa.