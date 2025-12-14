Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Israel mató a 380 presuntos milicianos en el Líbano desde el inicio del alto el fuego

La ONU denunció en noviembre de 2024 que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el país asiático

Israel mató a 380 presuntos milicianos en el Líbano desde el inicio del alto el fuego

Israel mató a 380 presuntos milicianos en el Líbano desde el inicio del alto el fuego

EFE

Jerusalén

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron este domingo las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron a este grupo chií libanés de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Las tropas israelíes "han eliminado a aproximadamente 40 terroristas en 30 áreas diferentes a lo largo del sur del Líbano desde el inicio de octubre", recoge el comunicado.

"Se encuentran entre los más de 380 terroristas que han sido eliminados durante el alto el fuego", un periodo en el que, según el Ejército israelí, "la organización terrorista Hizbulá violó el acuerdo en más de 1.900 ocasiones", continúa.

127 civiles muertos

En noviembre de 2024, la ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano. Consultadas entonces por EFE al respecto, las fuerzas armadas no se pronunciaron.

Las fuerzas armadas alegan que sus objetivos estaban reestableciendo reestructuras de Hizbulá, participando en el contrabando de armas o en las relaciones del grupo chií con las poblaciones del sur. En la mayoría de casos, el Ejército no identifica a los objetivos de sus ataques.

Sur de Líbano

Este domingo, sí nombró a uno de los muertos en un bombardeo de la jornada, identificándolo como "Zakaria Yahya al Hajj, alto cargo terrorista de la organización terrorista Hizbulá en la zona de Jwaya del sur del Líbano".

En un comunicado, el Ejército lo acusó de trabajar para suprimir las críticas de opositores de Hizbulá en el país.

