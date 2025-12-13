EEUU
Reportan un tiroteo activo en un campus de la prestigiosa Universidad de Brown, en Rhode Island
Redacción
La Universidad de Brown, una de las ocho instituciones privadas que integran la élite académica de la Ivy League, informó este sábado de la existencia de un tiroteo activo en su campus de Providence, en el estado de Rhode Island.
Los estudiantes han recibido un mensaje de alerta de la universidad en el que advertía de un tiroteo en el campus de ingeniería y recomendaba permanecer escondidos, con las puertas cerradas y los teléfonos en silencio hasta nuevo aviso.
La policía de Providence, ciudad donde se ubica la Universidad de Brown, ha confirmado la presencia de un amplio operativo de agentes y servicios de emergencia en la zona y ha recomendado a la población mantenerse alejada del campus.
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Televisión Canaria retransmite el Real Avilés–CD Tenerife, duelo de altura en Primera RFEF
- Don Omar agota las entradas de su concierto en Tenerife en tiempo récord
- Alertas por viento, lluvia y nieve para afrontar este sábado la peor parte de la borrasca Emilia
- Los jugadores del Tenerife protagonistas del 0-3 en Avilés que siguen en activo
- La borrasca Emilia pone a Tenerife en alerta por nevadas y a Canarias por fenómenos costeros, lluvias, inundaciones, tormentas y viento