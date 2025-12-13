Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Muere un palestino de 19 años por disparos israelíes en el norte de Gaza Un palestino de 19 años identificado como Muhammad Sabri Al Adham murió este sábado en Yabalia, en el norte de Gaza, tras recibir disparos de las tropas israelíes apostadas en la zona, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "El joven Muhammad Sabri Al Adham, 19, fue asesinado por balas de la ocupación en Yabalia al Nazla", recoge el boletín de Wafa, que no da más detalles sobre el ataque. EFE consultó al Ejército de Israel sobre el incidente, respecto al que aún no se ha pronunciado.

La Asamblea General pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución mediante la que respalda la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación a la obligación de Israel de colaborar con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados. El proyecto ha sido aprobado por 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Hungría entre otros.

El Gobierno de Israel aprueba legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania El gabinete de Israel ha aprobado este viernes una propuesta presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, para legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, una medida que ha sido duramente criticada por la Autoridad Palestina. El jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, ha señalado en un comunicado que esta decisión supone "una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del Gobierno de ocupación de afianzar el sistema de anexión, apartheid y la judaización completa" de Palestina.

Un fuerte temporal se ceba con Gaza y causa al menos 12 muertos, dos de ellos bebés Sobrevivieron a casi 800 días de guerra, pero una tormenta les arrebató la vida. El fenómeno atmosférico Byron lleva días arrasando la Franja de Gaza, con lluvias y vientos intensos. A su paso, ha matado a 12 personas en las últimas 24 horas. Entre ellas, hay dos bebés que han muerto por hipotermia. La fuerza del temporal ha hecho colapsar tiendas, casas, y edificios, asfixiando a aquellos que se refugiaban en sus ruinas. Las tiendas que siguen en pie están totalmente inundadas, añadiendo más miseria a un pueblo azotado por una tragedia que no se acaba. En Israel, donde las inundaciones parecen amainar tras varias jornadas catastróficas, dos hombres han perdido la vida. (Seguir leyendo)

Más de 1.500 palestinos tuvieron que desplazarse por el temporal en Gaza en un sólo día Más de 1.500 gazatíes se desplazaron a lo largo del miércoles desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a la ciudad de Gaza, en el norte, a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias que azotan el enclave, según el recuento publicado este viernes por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El primer día del temporal provocó un auge en los desplazamientos de una población que ya se encontraba en campamentos para desplazados en las costas de Jan Yunis, a pesar de que el jueves y esta última noche han sido los más duros para los gazatíes, cobrándose la vida de al menos ocho personas por derrumbes de edificios o hipotermias. La organización aún no ha documentado los movimientos desde el jueves, cuando la situación se agravó.

Israel anuncia nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha anunciado este viernes una nueva ronda de ataques contra posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado una "instalación de entrenamiento" a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y el grupo libanés. Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hezbolá", donde "entrenaban a los terroristas de la organización" para luego perpetrar ataques. Asimismo, han explicado que a este ataque tiene lugar tras otro similar perpetrado a principios de esta semana contra un "centro de entrenamiento" de Hezbolá, también en el sur de Líbano.

Familias de rehenes difunden un vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza en los últimos dos años, difundió anoche un vídeo de seis rehenes en el enclave que fueron ejecutados por Hamás en 2024 para recordar que aún queda un secuestrado fallecido en la Franja y pedir justicia por todos ellos. En las imágenes, grabadas por sus captures, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas.

Al menos siete muertos por derrumbe de viviendas en Gaza en medio de la tormenta Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del derrumbe de distintas instalaciones en el norte de la Franja de Gaza, donde una tormenta polar está sacudiendo el enclave palestino desde hace días. Cinco de las víctimas han fallecido por el derrumbe de una vivienda en Bir al Naja, en Beit Lahia, mientras que las dos restantes han sido trasladadas al Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, después de que cayese sobre ellas un muro en las inmediaciones del Estadio Palestina.

Las autoridades locales del campo de Aida, fundado en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para alojar a más de un millar de desplazados por la Guerra árabe-israelí (1948), arriendan el terreno desde hace dos décadas al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores disfruten de actividades recreativas. "Es una forma de destruir no las instalaciones del equipo de fútbol, sino la esperanza de los niños y jóvenes que sueñan con ser futbolistas como una bendición para su futuro, para crecer y para desarrollar sus habilidades", cuenta a EFE desde el recinto deportivo, Said Al Azzam, presidente del Comité Popular del campo de refugiados de Aida.